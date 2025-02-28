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Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена - РИА Новости, 28.02.2025
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22:50 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368998.html
Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена
Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена
Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:50:00+03:00
2025-02-28T22:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока из-за расследований, инициированных Демократической партией, о якобы имевших место связях республиканца с РФ. "Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией – ред.)," – предположил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было, однако демократы продолжали обвинять республиканца в якобы тайных договоренностях с Кремлем. Американский лидер также сделал утверждение, что Москва якобы не уважала предыдущие администрации США. "Они нарушали (перемирие) при Байдене, потому что не уважали его. Они не уважали Обаму. Они уважают меня," – сказал он, не приведя доказательств своим словам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В феврале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливал ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ещё на тот момент в статусе самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002347364.html
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена

Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена во время первого срока

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока из-за расследований, инициированных Демократической партией, о якобы имевших место связях республиканца с РФ.
"Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией – ред.)," – предположил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил, что якобы связывался с Путиным еще раз
Вчера, 20:38
Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было, однако демократы продолжали обвинять республиканца в якобы тайных договоренностях с Кремлем.
Американский лидер также сделал утверждение, что Москва якобы не уважала предыдущие администрации США. "Они нарушали (перемирие) при Байдене, потому что не уважали его. Они не уважали Обаму. Они уважают меня," – сказал он, не приведя доказательств своим словам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них.
Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп назвал контакты с Путиным превосходными и продуктивными
Вчера, 19:53
В феврале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливал ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ещё на тот момент в статусе самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового.
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы
Вчера, 20:49
Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Киеву придется пойти на компромиссы с Россией, заявил Трамп
Вчера, 21:03
 
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