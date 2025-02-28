https://ria.ru/20250228/tramp-2002345708.html
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США
Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:32:00+03:00
2025-02-28T20:32:00+03:00
2025-02-28T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп."У вас нет карт в рукаве, но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении", – сказал Трамп на встрече с Зеленским.При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002345986.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_252:0:1974:1291_1920x0_80_0_0_a419b7e5ab87b60eb9d5a2062c419199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Дональд Трамп
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США
Дональд Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США