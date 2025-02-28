https://ria.ru/20250228/tramp-2002345708.html

Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США

Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США

Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.02.2025

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп."У вас нет карт в рукаве, но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении", – сказал Трамп на встрече с Зеленским.При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002345986.html

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сша, украина, в мире, дональд трамп