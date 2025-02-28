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Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 28.02.2025 (обновлено: 20:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002345708.html
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США
Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:32:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп."У вас нет карт в рукаве, но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении", – сказал Трамп на встрече с Зеленским.При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002345986.html
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сша, украина, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Дональд Трамп
Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США

Дональд Трамп: Украина будет в лучшем положении после заключения сделки с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении, заявил президент США Дональд Трамп.
"У вас нет карт в рукаве, но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении", – сказал Трамп на встрече с Зеленским.
При этом он отметил, что сейчас Украина "не в очень хорошем положении", и сама загнала себя туда.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Вчера, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреДональд Трамп
 
 
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