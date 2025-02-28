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Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
12:06 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002166562.html
Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом
Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом - РИА Новости, 28.02.2025
Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом
Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это опасный прецедент спланированной атаки на религиозного лидера, сказал РИА... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:06:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
россия
москва
украина
павел i
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федерация еврейских общин россии
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это опасный прецедент спланированной атаки на религиозного лидера, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич. "Мы видим, что спецслужбы государства готовят покушение на убийство религиозного лидера в сопредельной стране. Это крайне опасный прецедент. Всегда находится, находится кто-то, кто переходит красную черту. До этого момента, до покушения, я бы сказал, что не сталкивался со спланированными покушениями на религиозных лидеров. И это, конечно же, вызывает большую тревогу. Деятельность религиозного лидера неотделима от общества, соответственно, ради которого он служит. Кроме него есть у нас в России и не только люди, которые отстаивают свою точку зрения. Получается, все они находятся в зоне риска", - сказал РИА Новости раввин. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Раввин Гуревич полагает, что нужно учесть поступавшие одному из задержанных угрозы. "По-человечески можно понять, что когда оказывается давление со всех сторон, сейчас люди вполне добропорядочные, вроде бы и не числящиеся ни в каких психоневрологических диспансерах, тем не менее, совершают ужасные, безумные поступки: поджигают, кидают самодельные взрывные устройства... Это люди, на которых оказали сильное воздействие извне. И тут надо этот, конечно, фактор учитывать", - пояснил он. Раввин напомнил, что покушения на религиозных деятелей, тем более организованные, весьма редки, и именно организованный характер делает сорванный ФСБ план столь опасным случаем. "Было покушение на папу Римского Иоанна Павла II, когда человек, неуравновешенный психически, его совершил. Он ранил понтифика, папа потом встречался с ним потом, покаяние принимал у него, и так далее. Но это было действиями частного лица, исходившего из каких-то своих собственных взглядов. Это было его собственное решение", - заключил Гуревич.
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002151011.html
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россия, москва, украина, павел i, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федерация еврейских общин россии, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Россия, Москва, Украина, Павел I, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федерация еврейских общин России, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом

Раввин Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это опасный прецедент спланированной атаки на религиозного лидера, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.
"Мы видим, что спецслужбы государства готовят покушение на убийство религиозного лидера в сопредельной стране. Это крайне опасный прецедент. Всегда находится, находится кто-то, кто переходит красную черту. До этого момента, до покушения, я бы сказал, что не сталкивался со спланированными покушениями на религиозных лидеров. И это, конечно же, вызывает большую тревогу. Деятельность религиозного лидера неотделима от общества, соответственно, ради которого он служит. Кроме него есть у нас в России и не только люди, которые отстаивают свою точку зрения. Получается, все они находятся в зоне риска", - сказал РИА Новости раввин.
Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Появились подробности о помощнике митрополита Тихона, готовившем теракт
Вчера, 11:05
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Раввин Гуревич полагает, что нужно учесть поступавшие одному из задержанных угрозы. "По-человечески можно понять, что когда оказывается давление со всех сторон, сейчас люди вполне добропорядочные, вроде бы и не числящиеся ни в каких психоневрологических диспансерах, тем не менее, совершают ужасные, безумные поступки: поджигают, кидают самодельные взрывные устройства... Это люди, на которых оказали сильное воздействие извне. И тут надо этот, конечно, фактор учитывать", - пояснил он.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями
Вчера, 11:13
Раввин напомнил, что покушения на религиозных деятелей, тем более организованные, весьма редки, и именно организованный характер делает сорванный ФСБ план столь опасным случаем.
"Было покушение на папу Римского Иоанна Павла II, когда человек, неуравновешенный психически, его совершил. Он ранил понтифика, папа потом встречался с ним потом, покаяние принимал у него, и так далее. Но это было действиями частного лица, исходившего из каких-то своих собственных взглядов. Это было его собственное решение", - заключил Гуревич.
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки
Вчера, 10:09
 
РелигияРоссияМоскваУкраинаПавел IФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федерация еврейских общин РоссииПопытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
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