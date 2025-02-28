https://ria.ru/20250228/tikhon-2002166562.html

Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом

Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом - РИА Новости, 28.02.2025

Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом

Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это опасный прецедент спланированной атаки на религиозного лидера, сказал РИА... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:06:00+03:00

2025-02-28T12:06:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

россия

москва

украина

павел i

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федерация еврейских общин россии

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это опасный прецедент спланированной атаки на религиозного лидера, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич. "Мы видим, что спецслужбы государства готовят покушение на убийство религиозного лидера в сопредельной стране. Это крайне опасный прецедент. Всегда находится, находится кто-то, кто переходит красную черту. До этого момента, до покушения, я бы сказал, что не сталкивался со спланированными покушениями на религиозных лидеров. И это, конечно же, вызывает большую тревогу. Деятельность религиозного лидера неотделима от общества, соответственно, ради которого он служит. Кроме него есть у нас в России и не только люди, которые отстаивают свою точку зрения. Получается, все они находятся в зоне риска", - сказал РИА Новости раввин. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Раввин Гуревич полагает, что нужно учесть поступавшие одному из задержанных угрозы. "По-человечески можно понять, что когда оказывается давление со всех сторон, сейчас люди вполне добропорядочные, вроде бы и не числящиеся ни в каких психоневрологических диспансерах, тем не менее, совершают ужасные, безумные поступки: поджигают, кидают самодельные взрывные устройства... Это люди, на которых оказали сильное воздействие извне. И тут надо этот, конечно, фактор учитывать", - пояснил он. Раввин напомнил, что покушения на религиозных деятелей, тем более организованные, весьма редки, и именно организованный характер делает сорванный ФСБ план столь опасным случаем. "Было покушение на папу Римского Иоанна Павла II, когда человек, неуравновешенный психически, его совершил. Он ранил понтифика, папа потом встречался с ним потом, покаяние принимал у него, и так далее. Но это было действиями частного лица, исходившего из каких-то своих собственных взглядов. Это было его собственное решение", - заключил Гуревич.

https://ria.ru/20250228/tikhon-2002151011.html

https://ria.ru/20250228/krym-2002152783.html

https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html

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россия, москва, украина, павел i, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федерация еврейских общин россии, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность