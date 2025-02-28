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ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона

В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:20:00+03:00

2025-02-28T08:20:00+03:00

2025-02-28T11:07:00+03:00

сретенский монастырь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

москва

украина

митрополит тихон (шевкунов)

гур минобороны украины

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.По данным ФСБ, убийство готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram."В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — подчеркнули в спецслужбе.Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. Как рассказал другой фигурант, Иванкович, первое покушение планировалось в начале января."В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, задержанных арестовали.

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Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона 2025-02-28T08:20 true PT4M00S

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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона 2025-02-28T08:20 true PT0M51S

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сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, москва, украина, митрополит тихон (шевкунов), гур минобороны украины, попытка покушения на митрополита тихона