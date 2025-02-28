https://ria.ru/20250228/terakt--2002106738.html
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:20:00+03:00
2025-02-28T08:20:00+03:00
2025-02-28T11:07:00+03:00
сретенский монастырь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
москва
украина
митрополит тихон (шевкунов)
гур минобороны украины
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.По данным ФСБ, убийство готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram."В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — подчеркнули в спецслужбе.Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. Как рассказал другой фигурант, Иванкович, первое покушение планировалось в начале января."В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, задержанных арестовали.
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
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Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона
Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона
2025-02-28T08:20
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PT4M00S
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
2025-02-28T08:20
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PT0M59S
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
2025-02-28T08:20
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PT1M18S
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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
2025-02-28T08:20
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PT0M51S
РИА Новости
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сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, москва, украина, митрополит тихон (шевкунов), гур минобороны украины, попытка покушения на митрополита тихона
Сретенский монастырь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Москва, Украина, Митрополит Тихон (Шевкунов), ГУР Минобороны Украины, Попытка покушения на митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, убийство готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram.
"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — подчеркнули в спецслужбе.
Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре
. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. Как рассказал другой фигурант, Иванкович, первое покушение планировалось в начале января.
"В связи с тем что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля", — уточнил клирик.
Следствие обнаружило в их телефонах более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины
.
Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, задержанных арестовали.