https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html

Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками

Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 28.02.2025

Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками

Дополнительная информация о пользователях в новых диалогах стала отображаться в бета-версии Telegram на операционной системе Android - в том числе будут видны... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:28:00+03:00

2025-02-28T16:28:00+03:00

2025-02-28T16:28:00+03:00

технологии

павел дуров

telegram

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дополнительная информация о пользователях в новых диалогах стала отображаться в бета-версии Telegram на операционной системе Android - в том числе будут видны данные о стране выдачи номера и дате регистрации аккаунта, сообщает канал Telegram Info. Так, согласно информации Telegram-канала, в бета-версии 11.8 на операционной системе Android отображается дополнительная информация о пользователе, который начал диалог. Становятся видны данные о стране, выдавшей номер телефона собеседника, дате регистрации его аккаунта, количестве общих групп, а также то, является ли аккаунт официальным. В июле 2024 года основатель мессенджера Павел Дуров сообщал о том, что Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов. Он уточнял, что такое нововведение является одной из мер по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты.

https://ria.ru/20241216/mvd-1989399627.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, telegram, общество