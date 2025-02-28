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Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 28.02.2025
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16:28 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html
Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками
Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 28.02.2025
Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками
Дополнительная информация о пользователях в новых диалогах стала отображаться в бета-версии Telegram на операционной системе Android - в том числе будут видны... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:28:00+03:00
2025-02-28T16:28:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дополнительная информация о пользователях в новых диалогах стала отображаться в бета-версии Telegram на операционной системе Android - в том числе будут видны данные о стране выдачи номера и дате регистрации аккаунта, сообщает канал Telegram Info. Так, согласно информации Telegram-канала, в бета-версии 11.8 на операционной системе Android отображается дополнительная информация о пользователе, который начал диалог. Становятся видны данные о стране, выдавшей номер телефона собеседника, дате регистрации его аккаунта, количестве общих групп, а также то, является ли аккаунт официальным. В июле 2024 года основатель мессенджера Павел Дуров сообщал о том, что Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов. Он уточнял, что такое нововведение является одной из мер по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты.
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технологии, павел дуров, telegram, общество
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Общество
Telegram тестирует обновление, которое поможет в борьбе с мошенниками

Telegram тестирует отображение допинформации о пользователях в новых диалогах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дополнительная информация о пользователях в новых диалогах стала отображаться в бета-версии Telegram на операционной системе Android - в том числе будут видны данные о стране выдачи номера и дате регистрации аккаунта, сообщает канал Telegram Info.
Так, согласно информации Telegram-канала, в бета-версии 11.8 на операционной системе Android отображается дополнительная информация о пользователе, который начал диалог.
Становятся видны данные о стране, выдавшей номер телефона собеседника, дате регистрации его аккаунта, количестве общих групп, а также то, является ли аккаунт официальным.
В июле 2024 года основатель мессенджера Павел Дуров сообщал о том, что Telegram начнет показывать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов. Он уточнял, что такое нововведение является одной из мер по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты.
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