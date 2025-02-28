https://ria.ru/20250228/tatarstan-2002195502.html

В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей

В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.02.2025

В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:26:00+03:00

2025-02-28T13:26:00+03:00

2025-02-28T13:26:00+03:00

республика татарстан

россия

рустам минниханов

михаил мишустин

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КАЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто выплатят по 50 тысяч рублей к 80-летию Победы. Текст указа опубликован на сайте главы республики. "В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в апреле-мае 2025 года единовременную денежную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Татарстан: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны… бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 50 тысяч рублей", - говорится в указе. Единоплеменные выплаты вдовам (вдовцам) погибших во время Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией, а также вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны составят 10 тысяч рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Выплаты получат почти 332 тысячи человек. В частности, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рустам минниханов, михаил мишустин, ветераны