https://ria.ru/20250228/tatarstan-2002195502.html
В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей
В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.02.2025
В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:26:00+03:00
2025-02-28T13:26:00+03:00
2025-02-28T13:26:00+03:00
республика татарстан
россия
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КАЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто выплатят по 50 тысяч рублей к 80-летию Победы. Текст указа опубликован на сайте главы республики. "В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в апреле-мае 2025 года единовременную денежную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Татарстан: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны… бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 50 тысяч рублей", - говорится в указе. Единоплеменные выплаты вдовам (вдовцам) погибших во время Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией, а также вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны составят 10 тысяч рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Выплаты получат почти 332 тысячи человек. В частности, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рустам минниханов, михаил мишустин, ветераны
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Михаил Мишустин, Ветераны
В Татарстане ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 50 тысяч рублей
Минниханов подписал указ о выплатах ветеранам и ветеранам к 80-летию Победы
КАЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто выплатят по 50 тысяч рублей к 80-летию Победы.
Текст указа опубликован на сайте главы республики.
"В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в апреле-мае 2025 года единовременную денежную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Татарстан: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны… бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 50 тысяч рублей", - говорится в указе.
Единоплеменные выплаты вдовам (вдовцам) погибших во время Великой Отечественной войны, войн с Финляндией и Японией, а также вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны составят 10 тысяч рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Выплаты получат почти 332 тысячи человек. В частности, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.