https://ria.ru/20250228/tankisty-2002093402.html

Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2025

Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:04:00+03:00

2025-02-28T05:04:00+03:00

2025-02-28T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3м

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив от подразделения воздушной разведки координаты места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов вместе со скрывавшимся в нем личным составом", - сообщили в военном ведомстве. После завершения боевой работы танкисты откатились в тыловой район, где пополнили боекомплект, произвели дозаправку и обслужили боевую машину. После этого они вновь приступили к выполнению боевых задач. Танковые подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БПЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3м, безопасность