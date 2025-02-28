https://ria.ru/20250228/tankisty-2002093402.html
Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2025
Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:04:00+03:00
2025-02-28T05:04:00+03:00
2025-02-28T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3м
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Днепр" снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив от подразделения воздушной разведки координаты места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов вместе со скрывавшимся в нем личным составом", - сообщили в военном ведомстве. После завершения боевой работы танкисты откатились в тыловой район, где пополнили боекомплект, произвели дозаправку и обслужили боевую машину. После этого они вновь приступили к выполнению боевых задач. Танковые подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БПЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3М, Безопасность
Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Минобороны: танк Т-72Б3М уничтожил пункт дислокации ВСУ в Херсонской области