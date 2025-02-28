https://ria.ru/20250228/svo-2002152339.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 28.02.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:12:00+03:00
2025-02-28T11:12:00+03:00
2025-02-28T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов. Село Бурлацкое находится в ДНР близ границы с Запорожской областью. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рогов: ВС России выбили противника из села Бурлацкое в ДНР, идет зачистка