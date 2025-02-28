https://ria.ru/20250228/svo-2002152339.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 28.02.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:12:00+03:00

2025-02-28T11:12:00+03:00

2025-02-28T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов. Село Бурлацкое находится в ДНР близ границы с Запорожской областью. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250228/svo-2002106043.html

донецкая народная республика

запорожская область

россия

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2025

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донецкая народная республика, запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность