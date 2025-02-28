https://ria.ru/20250228/svo-2002106043.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР - РИА Новости, 28.02.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР

Российские силы продвинулись ближе к административной границе Луганской Народной Республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:14:00+03:00

2025-02-28T08:14:00+03:00

2025-02-28T08:14:00+03:00

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские силы продвинулись ближе к административной границе Луганской Народной Республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись к административной границе ЛНР. Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Белогоровка. Так, в ходе активных боевых действий на окраинах населенного пункта удалось занять позиции, позволяющие контролировать километровый участок автодороги Белогоровка - Григоровка. Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 метров к административной границе ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф