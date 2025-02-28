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Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР - РИА Новости, 28.02.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР
Российские силы продвинулись ближе к административной границе Луганской Народной Республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:14:00+03:00
2025-02-28T08:14:00+03:00
2025-02-28T08:14:00+03:00
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Российские силы продвинулись ближе к административной границе Луганской Народной Республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись к административной границе ЛНР. Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Белогоровка. Так, в ходе активных боевых действий на окраинах населенного пункта удалось занять позиции, позволяющие контролировать километровый участок автодороги Белогоровка - Григоровка. Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 метров к административной границе ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР
Марочко: ВС России осталось 500 метров до границы ЛНР у Белогоровки