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Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg

Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.02.2025

Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg

Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению украинского вопроса усложняет ведение переговоров, передает агентство... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:50:00+03:00

2025-02-28T09:50:00+03:00

2025-02-28T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению украинского вопроса усложняет ведение переговоров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "И в США, и в Европе хотят, чтобы другая сторона взяла на себя обязательства первыми, что усложняет переговоры", - говорится в сообщении. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250216/peregovory-1999637185.html

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