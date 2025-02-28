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Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.02.2025
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09:50 28.02.2025 (обновлено: 10:20 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ssha-2002124228.html
Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg
Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.02.2025
Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg
Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению украинского вопроса усложняет ведение переговоров, передает агентство... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:50:00+03:00
2025-02-28T10:20:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению украинского вопроса усложняет ведение переговоров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "И в США, и в Европе хотят, чтобы другая сторона взяла на себя обязательства первыми, что усложняет переговоры", - говорится в сообщении. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250216/peregovory-1999637185.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Действия США и ЕС усложняют переговоры по Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: желание США и Европы взять на себя обязательства осложняет переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению украинского вопроса усложняет ведение переговоров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
"И в США, и в Европе хотят, чтобы другая сторона взяла на себя обязательства первыми, что усложняет переговоры", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: США постарались заверить Украину, что ее пригласят на переговоры
16 февраля, 04:25
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине
16 декабря 2024, 12:26
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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