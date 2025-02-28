https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002150844.html

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.02.2025

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф