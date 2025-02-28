https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002150844.html
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.02.2025
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:05:00+03:00
2025-02-28T11:05:00+03:00
2025-02-28T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_573e5dffcc3a83467ea4a552d722a571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов
Рогов: ВС России выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении