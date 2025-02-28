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Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002150844.html
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.02.2025
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:05:00+03:00
2025-02-28T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска выбили противника из села Бурлацкое, сообщил Рогов

Рогов: ВС России выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска выбили противника из Бурлацкого. Сейчас идет зачистка села", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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