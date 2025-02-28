ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко
Марочко: ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в Ямполе
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно ведутся вручную, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Кременная (в ЛНР - ред.) отмечены работы ВСУ по укреплению позиций юго-восточнее Торского: увеличена сеть траншей в пяти километрах южнее населенного пункта Червоная Диброва (в ЛНР - ред.). Также выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в Ямполе (в ДНР - ред.)", - рассказал Марочко.
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Все перечисленные им населенные пункты находятся юго-западнее города Кременная. Он отметил, что инженерные работы ведутся ВСУ в большей степени вручную. Для облегчения копки промерзшего грунта украинская армия часто использует танковые мины.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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