https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002102364.html

ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко

ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко

ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:09:00+03:00

2025-02-28T07:09:00+03:00

2025-02-28T07:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg

ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно ведутся вручную, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Кременная (в ЛНР - ред.) отмечены работы ВСУ по укреплению позиций юго-восточнее Торского: увеличена сеть траншей в пяти километрах южнее населенного пункта Червоная Диброва (в ЛНР - ред.). Также выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в Ямполе (в ДНР - ред.)", - рассказал Марочко. Все перечисленные им населенные пункты находятся юго-западнее города Кременная. Он отметил, что инженерные работы ведутся ВСУ в большей степени вручную. Для облегчения копки промерзшего грунта украинская армия часто использует танковые мины. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины