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ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002102364.html
ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко
ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко
ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:09:00+03:00
2025-02-28T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно ведутся вручную, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Кременная (в ЛНР - ред.) отмечены работы ВСУ по укреплению позиций юго-восточнее Торского: увеличена сеть траншей в пяти километрах южнее населенного пункта Червоная Диброва (в ЛНР - ред.). Также выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в Ямполе (в ДНР - ред.)", - рассказал Марочко. Все перечисленные им населенные пункты находятся юго-западнее города Кременная. Он отметил, что инженерные работы ведутся ВСУ в большей степени вручную. Для облегчения копки промерзшего грунта украинская армия часто использует танковые мины. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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в мире, луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ окапываются в районе страусиной фермы в Ямполе, заявил Марочко

Марочко: ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в Ямполе

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. ВСУ окапываются и возводят новые фортификационные сооружения в районе страусиной фермы в Ямполе в ДНР, у границы с ЛНР, инженерные работы преимущественно ведутся вручную, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта КременнаяЛНР - ред.) отмечены работы ВСУ по укреплению позиций юго-восточнее Торского: увеличена сеть траншей в пяти километрах южнее населенного пункта Червоная Диброва (в ЛНР - ред.). Также выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в ЯмполеДНР - ред.)", - рассказал Марочко.
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Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКременнаяДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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