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Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне - РИА Новости, 28.02.2025
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14:42 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sholts-2002224476.html
Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне
Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне - РИА Новости, 28.02.2025
Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне
Канцлер Германии Олаф Шольц по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера примет участие во встрече по Украине в Лондоне, которая состоится в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:42:00+03:00
2025-02-28T14:42:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера примет участие во встрече по Украине в Лондоне, которая состоится в воскресенье, заявил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее Стармер заявил, что представители 18 стран прибудут на запланированный в Великобритании саммит по Украине. "Федеральный канцлер Олаф Шольц отправится в Лондон 2 марта по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина. Представитель правительства отметил, что приглашены также другие европейские главы государств и правительств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. "В центре внимания встречи будут дальнейшая координация действий европейских партнеров и союзников в поддержке Украины, возможные мирные переговоры и вопросы европейской безопасности", - добавил он. В Москве неоднократно заявляли, что без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости.
https://ria.ru/20241115/putin-1984052423.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, кир стармер, олаф шольц, марк рютте, нато, европейский совет, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Кир Стармер, Олаф Шольц, Марк Рютте, НАТО, Европейский совет, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне

Канцлер Германии Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне 2 марта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера примет участие во встрече по Украине в Лондоне, которая состоится в воскресенье, заявил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Ранее Стармер заявил, что представители 18 стран прибудут на запланированный в Великобритании саммит по Украине.
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"Федеральный канцлер Олаф Шольц отправится в Лондон 2 марта по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина.
Представитель правительства отметил, что приглашены также другие европейские главы государств и правительств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.
"В центре внимания встречи будут дальнейшая координация действий европейских партнеров и союзников в поддержке Украины, возможные мирные переговоры и вопросы европейской безопасности", - добавил он.
В Москве неоднократно заявляли, что без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости.
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В миреВеликобританияУкраинаЛондонКир СтармерОлаф ШольцМарк РюттеНАТОЕвропейский советПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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