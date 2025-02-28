https://ria.ru/20250228/sholts-2002224476.html

Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне

Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне - РИА Новости, 28.02.2025

Шольц примет участие во встрече по Украине в Лондоне

Канцлер Германии Олаф Шольц по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера примет участие во встрече по Украине в Лондоне, которая состоится в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:42:00+03:00

2025-02-28T14:42:00+03:00

2025-02-28T14:42:00+03:00

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера примет участие во встрече по Украине в Лондоне, которая состоится в воскресенье, заявил в пятницу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее Стармер заявил, что представители 18 стран прибудут на запланированный в Великобритании саммит по Украине. "Федеральный канцлер Олаф Шольц отправится в Лондон 2 марта по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера", - сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина. Представитель правительства отметил, что приглашены также другие европейские главы государств и правительств, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. "В центре внимания встречи будут дальнейшая координация действий европейских партнеров и союзников в поддержке Украины, возможные мирные переговоры и вопросы европейской безопасности", - добавил он. В Москве неоднократно заявляли, что без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости.

https://ria.ru/20241115/putin-1984052423.html

https://ria.ru/20241017/peskov-1978527378.html

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