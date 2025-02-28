Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 28.02.2025 (обновлено: 16:48 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/shamarin-2002260398.html
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток - РИА Новости, 28.02.2025
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток
Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:47:00+03:00
2025-02-28T16:48:00+03:00
происшествия
россия
вадим шамарин
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965171634_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_19f7f60c13035e5a0e44aa7be9696a04.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ. "Следователями Главного военного следственного управления СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Уточняется, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. Генерал находится под стражей. Осенью Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки, сообщал РИА Новости его адвокат.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965171634_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_e4c8aeea3b70972867c2930e386ab59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток

Суд рассмотрит дело генерала Шамарина о получении взяток на 36 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи
Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ.
"Следователями Главного военного следственного управления СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля 2024, 12:43
Следователями установлено, что 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
Уточняется, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. Генерал находится под стражей.
Осенью Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки, сообщал РИА Новости его адвокат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая 2024, 08:00
 
ПроисшествияРоссияВадим ШамаринМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управление
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала