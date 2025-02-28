https://ria.ru/20250228/shamarin-2002260398.html

Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток

Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток - РИА Новости, 28.02.2025

Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:47:00+03:00

2025-02-28T16:47:00+03:00

2025-02-28T16:48:00+03:00

происшествия

россия

вадим шамарин

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

главное военное следственное управление

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ. "Следователями Главного военного следственного управления СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Уточняется, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. Генерал находится под стражей. Осенью Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки, сообщал РИА Новости его адвокат.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление