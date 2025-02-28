Суд рассмотрит дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток
Суд рассмотрит дело генерала Шамарина о получении взяток на 36 миллионов рублей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи
Вадим Шамарин принимает участие в заседании суда по видеосвязи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит дело генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК РФ.
"Следователями Главного военного следственного управления СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следователями установлено, что 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
Уточняется, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. Генерал находится под стражей.
Осенью Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки, сообщал РИА Новости его адвокат.
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