https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002256761.html

Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии

Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 28.02.2025

Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии

Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время переговоров в Нью-Дели не обсуждала санкции в отношении России, заявил... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:41:00+03:00

2025-02-28T16:41:00+03:00

2025-02-28T16:41:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время переговоров в Нью-Дели не обсуждала санкции в отношении России, заявил замглавы МИД Индии Танмая Лал. "Что касается вашего вопроса относительно санкций, нет, это не обсуждалось", - сказал он в ходе брифинга, посвященного прошедшему визиту главы Еврокомиссии, в ответ на вопрос о недавних публикациях западных СМИ. Делегация Европейской комиссии во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов и экономических отношений. В ходе подготовки визита европейские СМИ сообщали, что одной из основных тем переговоров должен стать вопрос санкций в отношении России. Агентство Блумберг утверждало со ссылкой на чиновника ЕС, что фон дер Ляйен якобы намерена просить премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи для поддержания санкционного режима против РФ. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "выклянчивать некое подобие приверженности антироссийскому удару" у стран, не относящихся к ЕС и Западу, - "просто позор для Еврокомиссии". При этом она отметила, что мировое большинство, включая Индию, трезво воспринимает такую агрессивную линию Брюсселя. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html

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в мире, россия, индия, нью-дели, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз