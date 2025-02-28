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Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 28.02.2025
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16:41 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002256761.html
Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии
Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 28.02.2025
Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии
Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время переговоров в Нью-Дели не обсуждала санкции в отношении России, заявил... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:41:00+03:00
2025-02-28T16:41:00+03:00
в мире
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индия
нью-дели
урсула фон дер ляйен
нарендра моди
мария захарова
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время переговоров в Нью-Дели не обсуждала санкции в отношении России, заявил замглавы МИД Индии Танмая Лал. "Что касается вашего вопроса относительно санкций, нет, это не обсуждалось", - сказал он в ходе брифинга, посвященного прошедшему визиту главы Еврокомиссии, в ответ на вопрос о недавних публикациях западных СМИ. Делегация Европейской комиссии во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов и экономических отношений. В ходе подготовки визита европейские СМИ сообщали, что одной из основных тем переговоров должен стать вопрос санкций в отношении России. Агентство Блумберг утверждало со ссылкой на чиновника ЕС, что фон дер Ляйен якобы намерена просить премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи для поддержания санкционного режима против РФ. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "выклянчивать некое подобие приверженности антироссийскому удару" у стран, не относящихся к ЕС и Западу, - "просто позор для Еврокомиссии". При этом она отметила, что мировое большинство, включая Индию, трезво воспринимает такую агрессивную линию Брюсселя. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html
https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html
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в мире, россия, индия, нью-дели, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз
Делегация ЕС не обсуждала санкции против России, заявили в МИД Индии

МИД Индии: делегация ЕС фон дер Ляйен не обсуждала санкции против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время переговоров в Нью-Дели не обсуждала санкции в отношении России, заявил замглавы МИД Индии Танмая Лал.
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"Что касается вашего вопроса относительно санкций, нет, это не обсуждалось", - сказал он в ходе брифинга, посвященного прошедшему визиту главы Еврокомиссии, в ответ на вопрос о недавних публикациях западных СМИ.
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Делегация Европейской комиссии во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов и экономических отношений. В ходе подготовки визита европейские СМИ сообщали, что одной из основных тем переговоров должен стать вопрос санкций в отношении России. Агентство Блумберг утверждало со ссылкой на чиновника ЕС, что фон дер Ляйен якобы намерена просить премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи для поддержания санкционного режима против РФ.
Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "выклянчивать некое подобие приверженности антироссийскому удару" у стран, не относящихся к ЕС и Западу, - "просто позор для Еврокомиссии". При этом она отметила, что мировое большинство, включая Индию, трезво воспринимает такую агрессивную линию Брюсселя.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреРоссияИндияНью-ДелиУрсула фон дер ЛяйенНарендра МодиМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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