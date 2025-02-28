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В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
12:00 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта - РИА Новости, 28.02.2025
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта
Известный священнослужитель-блогер Русской православной церкви иерей Павел Островский поблагодарил спецслужбы России за предотвращение теракта против... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:00:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
русская православная церковь
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Известный священнослужитель-блогер Русской православной церкви иерей Павел Островский поблагодарил спецслужбы России за предотвращение теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), назвав подготовку покушения "пробитием властями Украины дна мерзости и глупости". Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. "Поклон нашим спецслужбам, которые защищают нас от террористов", - написал Островский в своем Telegram-канале. По его словам, "покушение на митрополита Тихона Шевкунова - это пробитие властями Украины дна мерзости и глупости". "Мерзости - потому что это не только чистой воды терроризм, который и без того мерзостен хуже некуда, а еще и потому, что хотели сделать как можно больнее, что свойственно уже только откровенным маньякам. Глупости - потому что в России не так много людей, которые в полной мере вокруг себя консолидируют общество; и митрополит Тихон конечно же один из них. И если террористы из Киева хотели как-то запугать русских данным терактом, то по факту только еще более сплотили людей", - пояснил священник. Он добавил также, что если террористы "этой неудавшейся мерзостью хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только наоборот дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию". "Более того, свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться", - подчеркнул Островский.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Русская православная церковь, Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта

Священник Островский поблагодарил спецслужбы РФ за защиту митрополита от теракта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Известный священнослужитель-блогер Русской православной церкви иерей Павел Островский поблагодарил спецслужбы России за предотвращение теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), назвав подготовку покушения "пробитием властями Украины дна мерзости и глупости".
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
"Поклон нашим спецслужбам, которые защищают нас от террористов", - написал Островский в своем Telegram-канале.
По его словам, "покушение на митрополита Тихона Шевкунова - это пробитие властями Украины дна мерзости и глупости".
"Мерзости - потому что это не только чистой воды терроризм, который и без того мерзостен хуже некуда, а еще и потому, что хотели сделать как можно больнее, что свойственно уже только откровенным маньякам. Глупости - потому что в России не так много людей, которые в полной мере вокруг себя консолидируют общество; и митрополит Тихон конечно же один из них. И если террористы из Киева хотели как-то запугать русских данным терактом, то по факту только еще более сплотили людей", - пояснил священник.
Он добавил также, что если террористы "этой неудавшейся мерзостью хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только наоборот дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию". "Более того, свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться", - подчеркнул Островский.
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РелигияРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Русская православная церковьСретенский монастырьПопытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
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