https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html

В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта

В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта - РИА Новости, 28.02.2025

В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта

Известный священнослужитель-блогер Русской православной церкви иерей Павел Островский поблагодарил спецслужбы России за предотвращение теракта против... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:00:00+03:00

2025-02-28T12:00:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

русская православная церковь

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Известный священнослужитель-блогер Русской православной церкви иерей Павел Островский поблагодарил спецслужбы России за предотвращение теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), назвав подготовку покушения "пробитием властями Украины дна мерзости и глупости". Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. "Поклон нашим спецслужбам, которые защищают нас от террористов", - написал Островский в своем Telegram-канале. По его словам, "покушение на митрополита Тихона Шевкунова - это пробитие властями Украины дна мерзости и глупости". "Мерзости - потому что это не только чистой воды терроризм, который и без того мерзостен хуже некуда, а еще и потому, что хотели сделать как можно больнее, что свойственно уже только откровенным маньякам. Глупости - потому что в России не так много людей, которые в полной мере вокруг себя консолидируют общество; и митрополит Тихон конечно же один из них. И если террористы из Киева хотели как-то запугать русских данным терактом, то по факту только еще более сплотили людей", - пояснил священник. Он добавил также, что если террористы "этой неудавшейся мерзостью хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только наоборот дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию". "Более того, свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться", - подчеркнул Островский.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

https://ria.ru/20250228/tikhon-2002160103.html

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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность