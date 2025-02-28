https://ria.ru/20250228/rossija-2002256550.html

Концертный тур "Чтобы Победить. Вместе" пройдет в марте по городам России

Концертный тур "Чтобы Победить. Вместе" пройдет в марте по городам России - РИА Новости, 28.02.2025

Концертный тур "Чтобы Победить. Вместе" пройдет в марте по городам России

Всероссийский музыкально-просветительский концертный тур "Чтобы Победить. Вместе" пройдет в марте по городам России, в числе которых Новосибирск, Иркутск,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:41:00+03:00

2025-02-28T16:41:00+03:00

2025-02-28T16:41:00+03:00

культура

россия

новосибирск

иркутск

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всероссийский музыкально-просветительский концертный тур "Чтобы Победить. Вместе" пройдет в марте по городам России, в числе которых Новосибирск, Иркутск, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Луховицы, Москва, Воронеж, сообщил музыкант и автор проекта Алексей Поддубный (Джанго). "Мы ездим с концертами по различным городам нашей страны. Очень много городов мы уже объездили, обрели большую аудиторию. В этом году мы едем вдвоем с Сережей Бобунцом (музыкант, лидер группы "Смысловые галлюцинации" - ред.). Нас связывает дружба и фронтовая поездка. Для меня это всегда очень важный фактор", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной туру, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в пятницу. По словам Сергея Бобунца, когда он узнал о проекте Поддубного "Чтобы Победить. Вместе", у него сразу же появилось желание принять в нем участие. "Поддерживаю манифест о том, что наша победа - не только военная победа. Победа случится тогда, когда мы станем страной с независимой самодостаточной культурой. Ее нужно растить, это большой труд", - добавил он. Концертный тур стартует 3 марта в Новосибирске. Далее выступления пройдут 4 марта в Иркутске, 10 марта в Казани, 13 марта в Ульяновске, 16 марта в Нижнем Новгороде и 20 марта в Луховицах. Заключительные концерты состоятся 23 марта в Москве и 25 марта в Воронеже. Как уточнил автор проекта, все собранные средства будут направлены на нужды фронта и бойцов специальной военной операции (СВО). В рамках концертного тура в каждом городе запланированы не только шоу, но и встречи с артистами. Музыканты приезжают на несколько дней в каждый город. "Обычно мы приезжаем на два-три дня в каждый город. Один день - это большой концерт, театрализованное представление, которое длится около двух часов. Также на концертах мы показываем фронтовые хроники - то, как наши ребята сражаются, показываем лучшие проявления нашего характера и нашего духа... Еще один день мы посвящаем поездкам к нашим бойцам или едем в учебные заведения, читаем лекции, играем концерты", - рассказал Поддубный. Джанго также планирует расширить географию проекта, причем не только масштабировать выступления, а детализировать их, чтобы распространить движение по стране. "Надо добраться до городов-стотысячников, так как большинство ребят на фронте из таких городов, а не из миллионников. Это будет более действенно, чем транслировать наши выступления по телевидению. Нужно просто проехать по стране и быть с людьми", - считает артист. Кроме того, Бобунец рассказал, что осенью вышел их дуэт с Джанго "Наши девчонки лучше всех", посвященный всем женщинам России, сейчас музыканты готовят для слушателей еще один релиз. "Над следующей песней мы работаем вместе с Владом Маленко - потрясающим артистом и поэтом", - поделился он. "Чтобы Победить" – народное культурно-патриотическое движение, музыкально-просветительский тур Поддубного и его группы по городам России, созданный в 2023 году. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250228/kontserty-2002193602.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999568707.html

https://ria.ru/20250228/metro-2002249667.html

россия

новосибирск

иркутск

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россия, новосибирск, иркутск, президентский фонд культурных инициатив