https://ria.ru/20250228/rossija-2002208714.html

Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года

Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года - РИА Новости, 28.02.2025

Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года

Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:02:00+03:00

2025-02-28T14:02:00+03:00

2025-02-28T14:03:00+03:00

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ирина волк

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в этом году сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства "Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тысячи иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации", - написала Волк в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в МВД РФ, эти цифры касаются только проверок в Московском регионе и Санкт-Петербурге – их было проведено более тысячи. В ведомстве напомнили, что по 30 апреля 2025 года у иностранцев, допустивших нарушение режима пребывания, есть возможность урегулировать свое правовое положение. Для этого им необходимо обратиться паспортно- визовый сервис МВД РФ месту своего нахождения либо многофункциональный миграционный центр "Сахарово".

https://ria.ru/20250218/gd-2000117982.html

https://ria.ru/20250226/migrant-2001828776.html

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общество, россия, санкт-петербург, ирина волк