Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года
МВД: из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года
© Фото : Петербургская полиция/TelegramПолиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в этом году сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства
"Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тысячи иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации", - написала Волк в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в МВД РФ, эти цифры касаются только проверок в Московском регионе и Санкт-Петербурге – их было проведено более тысячи.
В ведомстве напомнили, что по 30 апреля 2025 года у иностранцев, допустивших нарушение режима пребывания, есть возможность урегулировать свое правовое положение. Для этого им необходимо обратиться паспортно- визовый сервис МВД РФ месту своего нахождения либо многофункциональный миграционный центр "Сахарово".
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