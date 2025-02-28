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Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года - РИА Новости, 28.02.2025
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14:02 28.02.2025 (обновлено: 14:03 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rossija-2002208714.html
Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года
Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года - РИА Новости, 28.02.2025
Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года
Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:02:00+03:00
2025-02-28T14:03:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в этом году сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства "Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тысячи иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации", - написала Волк в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в МВД РФ, эти цифры касаются только проверок в Московском регионе и Санкт-Петербурге – их было проведено более тысячи. В ведомстве напомнили, что по 30 апреля 2025 года у иностранцев, допустивших нарушение режима пребывания, есть возможность урегулировать свое правовое положение. Для этого им необходимо обратиться паспортно- визовый сервис МВД РФ месту своего нахождения либо многофункциональный миграционный центр "Сахарово".
https://ria.ru/20250218/gd-2000117982.html
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общество, россия, санкт-петербург, ирина волк
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк
Из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года

МВД: из столичных регионов депортировали более 600 иностранцев с начала года

© Фото : Петербургская полиция/TelegramПолиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Полиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решения о депортации более 600 иностранцев приняты в России с начала года, сокращены сроки временного пребывания в стране свыше 2,5 тысяч мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в этом году сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства
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"Приняты решения о сокращении сроков временного пребывания в отношении свыше 2,5 тысячи иностранных граждан, из которых 477 не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации", - написала Волк в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в МВД РФ, эти цифры касаются только проверок в Московском регионе и Санкт-Петербурге – их было проведено более тысячи.
В ведомстве напомнили, что по 30 апреля 2025 года у иностранцев, допустивших нарушение режима пребывания, есть возможность урегулировать свое правовое положение. Для этого им необходимо обратиться паспортно- визовый сервис МВД РФ месту своего нахождения либо многофункциональный миграционный центр "Сахарово".
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургИрина Волк
 
 
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