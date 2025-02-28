https://ria.ru/20250228/rossija-2002125484.html

Алипов раскрыл причины выбора Индией покупки оружия из России

Алипов раскрыл причины выбора Индией покупки оружия из России - РИА Новости, 28.02.2025

Алипов раскрыл причины выбора Индией покупки оружия из России

Россия предлагает Индии вооружения по более доступным ценам, чем США, при этом оно уже доказало свое высокое качество и конкурентноспособность, заявил посол... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:58:00+03:00

2025-02-28T09:58:00+03:00

2025-02-28T09:58:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии вооружения по более доступным ценам, чем США, при этом оно уже доказало свое высокое качество и конкурентноспособность, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Индия может свободно закупать оборонное оборудование и вооружения и у других поставщиков. Очевидно, что американское вооружение намного дороже российской продукции. Нынешний конфликт продемонстрировал высокое качество нашей продукции, при этом цены на него, включая самолеты, беспилотные летательные аппараты и многое другое, значительно ниже", - сказал он в интервью CNN-News18. Алипов отметил заинтересованность Нью-Дели в реализации программы "Делай в Индии", нацеленной на развитие производства, в том числе оборонной продукции, внутри страны. "Для этого Индия готова сотрудничать со всеми сторонами, включая Россию. Индийский рынок очень конкурентоспособен. До запуска "Делай в Индии" было налажено совместное производство и передача технологий с Россией. Мы активно присутствуем на этом рынке и готовы конкурировать. У нас очень сильные позиции на индийских рынках", - подчеркнул посол России. Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Индия - важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в мире. Он отметил, что за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, "Рособоронэкспорт" подписал контракты с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около 80 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250211/indiya-1998668184.html

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россия, индия, сша, денис алипов, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире