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Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rogov-2002341233.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении
Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:17:00+03:00
2025-02-28T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
привольное
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, взяв под контроль село Привольное, в нем идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в пятницу Рогов сообщал, что ВС РФ выбили на этом направлении подразделения ВСУ из села Бурлацкое. Привольное и Бурлацкое - сёла в ДНР близ административной границы с Запорожской областью РФ и Днепропетровской областью Украины. "Сегодня с фронта пришли еще хорошие новости. Наши ребята развили успех, продвинулись к Привольному и взяли село под контроль. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов. По его словам, взятие Привольного позволит российским войскам продвигаться дальше, освобождая российские территории от украинской оккупации.
https://ria.ru/20250228/svo-2002152339.html
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в мире, привольное, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Привольное, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении

Рогов: ВС России взяли под контроль село Привольное, идет зачистка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, взяв под контроль село Привольное, в нем идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в пятницу Рогов сообщал, что ВС РФ выбили на этом направлении подразделения ВСУ из села Бурлацкое. Привольное и Бурлацкое - сёла в ДНР близ административной границы с Запорожской областью РФ и Днепропетровской областью Украины.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Вчера, 11:12
«
"Сегодня с фронта пришли еще хорошие новости. Наши ребята развили успех, продвинулись к Привольному и взяли село под контроль. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.
По его словам, взятие Привольного позволит российским войскам продвигаться дальше, освобождая российские территории от украинской оккупации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПривольноеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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