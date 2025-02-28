https://ria.ru/20250228/rogov-2002341233.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении

Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 28.02.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении

Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины,... РИА Новости, 28.02.2025

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, взяв под контроль село Привольное, в нем идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в пятницу Рогов сообщал, что ВС РФ выбили на этом направлении подразделения ВСУ из села Бурлацкое. Привольное и Бурлацкое - сёла в ДНР близ административной границы с Запорожской областью РФ и Днепропетровской областью Украины. "Сегодня с фронта пришли еще хорошие новости. Наши ребята развили успех, продвинулись к Привольному и взяли село под контроль. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов. По его словам, взятие Привольного позволит российским войскам продвигаться дальше, освобождая российские территории от украинской оккупации.

https://ria.ru/20250228/svo-2002152339.html

https://ria.ru/20250123/solenoe-1995170241.html

привольное

россия

запорожская область

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в мире, привольное, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины