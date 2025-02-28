https://ria.ru/20250228/rogov-2002341233.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении
Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:17:00+03:00
2025-02-28T20:17:00+03:00
2025-02-28T20:17:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Российские войска продвинулись на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, взяв под контроль село Привольное, в нем идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в пятницу Рогов сообщал, что ВС РФ выбили на этом направлении подразделения ВСУ из села Бурлацкое. Привольное и Бурлацкое - сёла в ДНР близ административной границы с Запорожской областью РФ и Днепропетровской областью Украины. "Сегодня с фронта пришли еще хорошие новости. Наши ребята развили успех, продвинулись к Привольному и взяли село под контроль. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов. По его словам, взятие Привольного позволит российским войскам продвигаться дальше, освобождая российские территории от украинской оккупации.
https://ria.ru/20250228/svo-2002152339.html
https://ria.ru/20250123/solenoe-1995170241.html
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в мире, привольное, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Привольное, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС России на Времевском направлении
Рогов: ВС России взяли под контроль село Привольное, идет зачистка