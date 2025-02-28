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РЭЦ объявил о начале приема заявок на компенсацию расходов на НИОКР - РИА Новости, 28.02.2025
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12:58 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rets-2002187207.html
РЭЦ объявил о начале приема заявок на компенсацию расходов на НИОКР
РЭЦ объявил о начале приема заявок на компенсацию расходов на НИОКР - РИА Новости, 28.02.2025
РЭЦ объявил о начале приема заявок на компенсацию расходов на НИОКР
Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) запускают прием заявок на компенсацию расходов, связанных с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:58:00+03:00
2025-02-28T12:58:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) запускают прием заявок на компенсацию расходов, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), а также омологацией продукции в соответствии с требованиями внешних рынков с 16.00 мск 28 февраля, сообщает центр."Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы можно подать в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности Минпромторга России ГИСП до 18.00 мск 31 марта 2025 года. Компенсация будет предоставляться по результатам конкурса. В рамках программы поддержка предоставляется на проекты, связанные с двумя основными направлениями: проведением НИОКР для создания новой конкурентоспособной продукции и омологацией существующей продукции, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям стран-импортеров за пределами Российской̆ Федерации. Оба аспекта способствуют успешному выходу на международные рынки российских высокотехнологичных компаний", - говорится в сообщении.Компенсации подлежит до 50% понесенных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом экспортеры могут возместить затраты на НИОКР как фактически понесенные, так и планируемые в будущих периодах (но не более 36 месяцев) по отдельным направлениям (оплата труда, материальные расходы, аренда помещений и тд).Максимальный размер возмещения по проекту в рамках НИОКР составляет 900 миллионов рублей и 200 миллионов рублей на омологацию.Соответствующее объявление опубликовал Минпромторг России. Российский экспортный центр выступает агентом правительства РФ, реализующим данную меру поддержки.Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250227/prodvizhenie-2002003473.html
https://ria.ru/20250226/rets-2001761855.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ объявил о начале приема заявок на компенсацию расходов на НИОКР

РЭЦ и Минпромторг России запустили прием заявок на компенсацию расходов на НИОКР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) запускают прием заявок на компенсацию расходов, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), а также омологацией продукции в соответствии с требованиями внешних рынков с 16.00 мск 28 февраля, сообщает центр.
"Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы можно подать в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности Минпромторга России ГИСП до 18.00 мск 31 марта 2025 года. Компенсация будет предоставляться по результатам конкурса. В рамках программы поддержка предоставляется на проекты, связанные с двумя основными направлениями: проведением НИОКР для создания новой конкурентоспособной продукции и омологацией существующей продукции, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям стран-импортеров за пределами Российской̆ Федерации. Оба аспекта способствуют успешному выходу на международные рынки российских высокотехнологичных компаний", - говорится в сообщении.
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Компенсации подлежит до 50% понесенных затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом экспортеры могут возместить затраты на НИОКР как фактически понесенные, так и планируемые в будущих периодах (но не более 36 месяцев) по отдельным направлениям (оплата труда, материальные расходы, аренда помещений и тд).
Максимальный размер возмещения по проекту в рамках НИОКР составляет 900 миллионов рублей и 200 миллионов рублей на омологацию.
Соответствующее объявление опубликовал Минпромторг России. Российский экспортный центр выступает агентом правительства РФ, реализующим данную меру поддержки.
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Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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