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В Госдуме оценили возможность запрета рекламы на заблокированных ресурсах

В Госдуме оценили возможность запрета рекламы на заблокированных ресурсах - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме оценили возможность запрета рекламы на заблокированных ресурсах

Законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах может быть принят уже в этом году, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:18:00+03:00

2025-02-28T17:18:00+03:00

2025-02-28T17:18:00+03:00

общество

антон горелкин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах может быть принят уже в этом году, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "Коллег интересовала тема запрета рекламы на заблокированных ресурсах: соответствующий законопроект был принят в первом чтении еще прошлым летом. После этого многие российские рекламодатели начали сокращать рекламные бюджеты в некоторых иностранных соцсетях... Я убежден, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах будет принят уже в этом году", - написал он в своем Telegram-канале. При этом депутат отметил, что время от времени он получает сигналы о том, что российские платформы не всегда оправдывают ожидания рекламодателей и по удобству инструментария, и в части конверсии. "Перед тем, как окончательно рубить канаты, нужно создать рекламодателям сопоставимые условия, и решение этой задачи отечественным ресурсам необходимо форсировать", - добавил парламентарий.

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общество, антон горелкин, госдума рф