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Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области - РИА Новости, 28.02.2025
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16:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rebenok-2002246417.html
Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области
Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области - РИА Новости, 28.02.2025
Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области
Годовалого ребенка изъяли у матери в Ленобласти после того, как она оставила его у квартиры биологического отца и ушла, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:07:00+03:00
2025-02-28T16:07:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Годовалого ребенка изъяли у матери в Ленобласти после того, как она оставила его у квартиры биологического отца и ушла, сообщает пресс-служба СУ СК по региону."В СМИ опубликована информация о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области мать умышленно оставила годовалого ребенка у квартиры его биологического отца и покинула помещение парадной. Органами опеки малолетний ребенок изъят у матери", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Решается вопрос о передаче ребенка под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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всеволожский район
ленинградская область
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области

В Ленинградской области мать оставила годовалого ребенка у квартиры отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Годовалого ребенка изъяли у матери в Ленобласти после того, как она оставила его у квартиры биологического отца и ушла, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
«
"В СМИ опубликована информация о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области мать умышленно оставила годовалого ребенка у квартиры его биологического отца и покинула помещение парадной. Органами опеки малолетний ребенок изъят у матери", - сообщает пресс-служба.
Добавляется, что возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Решается вопрос о передаче ребенка под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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