https://ria.ru/20250228/rebenok-2002246417.html

Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области

Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области - РИА Новости, 28.02.2025

Ребенка изъяли у матери в Ленинградской области

Годовалого ребенка изъяли у матери в Ленобласти после того, как она оставила его у квартиры биологического отца и ушла, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:07:00+03:00

2025-02-28T16:07:00+03:00

2025-02-28T16:07:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Годовалого ребенка изъяли у матери в Ленобласти после того, как она оставила его у квартиры биологического отца и ушла, сообщает пресс-служба СУ СК по региону."В СМИ опубликована информация о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области мать умышленно оставила годовалого ребенка у квартиры его биологического отца и покинула помещение парадной. Органами опеки малолетний ребенок изъят у матери", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Решается вопрос о передаче ребенка под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20241205/ekaterinburg-1987481498.html

всеволожский район

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)