https://ria.ru/20250228/rak-2002149364.html
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 28.02.2025
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями
Более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти в России, по ряду видов рака этот показатель составляет 98-99%, заявила заместитель министра... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:52:00+03:00
2025-02-28T10:52:00+03:00
2025-02-28T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти в России, по ряду видов рака этот показатель составляет 98-99%, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "Не могу не отметить успехи наших специалистов в области детской онкологии, которые сегодня признаны во всем мире. Мы имеем лидирующий показатель по ряду нозологий выживаемости детей - в пределах 98-99%, а общая выживаемость превышает 83%",- сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Она отметила, что в России увеличивается число трансплантаций костного мозга у детей, так за последние шесть лет оно выросло более чем на 20%. Больших успехов удалось достичь и в области детской кардиологии, подчеркнула Котова. По ее словам, практически нет таких видов врожденных пороков, которые не могли бы откорректировать российские специалисты.
https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, рак, дети
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рак, Дети
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями
Замглавы Минздрава Котова: в РФ спасают более 83% детей с онкозаболеваниями