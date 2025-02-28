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В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 28.02.2025
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10:52 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rak-2002149364.html
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 28.02.2025
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями
Более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти в России, по ряду видов рака этот показатель составляет 98-99%, заявила заместитель министра... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:52:00+03:00
2025-02-28T10:52:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
рак
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти в России, по ряду видов рака этот показатель составляет 98-99%, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "Не могу не отметить успехи наших специалистов в области детской онкологии, которые сегодня признаны во всем мире. Мы имеем лидирующий показатель по ряду нозологий выживаемости детей - в пределах 98-99%, а общая выживаемость превышает 83%",- сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Она отметила, что в России увеличивается число трансплантаций костного мозга у детей, так за последние шесть лет оно выросло более чем на 20%. Больших успехов удалось достичь и в области детской кардиологии, подчеркнула Котова. По ее словам, практически нет таких видов врожденных пороков, которые не могли бы откорректировать российские специалисты.
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общество, здоровье - общество, россия, рак, дети
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рак, Дети
В России спасают более 83 процентов детей с онкологическими заболеваниями

Замглавы Минздрава Котова: в РФ спасают более 83% детей с онкозаболеваниями

© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Деткое онкологическое отделение. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти в России, по ряду видов рака этот показатель составляет 98-99%, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
«
"Не могу не отметить успехи наших специалистов в области детской онкологии, которые сегодня признаны во всем мире. Мы имеем лидирующий показатель по ряду нозологий выживаемости детей - в пределах 98-99%, а общая выживаемость превышает 83%",- сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
Она отметила, что в России увеличивается число трансплантаций костного мозга у детей, так за последние шесть лет оно выросло более чем на 20%.
Больших успехов удалось достичь и в области детской кардиологии, подчеркнула Котова. По ее словам, практически нет таких видов врожденных пороков, которые не могли бы откорректировать российские специалисты.
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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