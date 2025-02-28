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В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей - РИА Новости, 28.02.2025
В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
Мошенники убедили 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, работающую гардеробщицей, расстаться с 9,7 миллиона рублей, включая средства от продажи квартиры,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:12:00+03:00
2025-02-28T16:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Мошенники убедили 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, работающую гардеробщицей, расстаться с 9,7 миллиона рублей, включая средства от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в полицию Невского района обратилась 71-летняя женщина, работающая гардеробщицей в одном из городских учебных заведений. По словам заявительницы, в декабре 2024 года ей в течение двух недель звонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения безопасности сбережений в итоге убедили пенсионерку сначала передать курьеру 1 миллион рублей, а затем еще 2,5 миллиона рублей. "Кроме того, по указаниям мошенников потерпевшая продала свою квартиру и вырученные деньги в размере 6 950 000 рублей оставила на указанном ей адресе, в женском туалете сетевого гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Общая сумма ущерба составила 9 749 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ), предполагаемых фигурантов ищет полиция.
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Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
Мошенники в Петербурге убедили пенсионерку расстаться с 9,7 миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Мошенники убедили 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, работающую гардеробщицей, расстаться с 9,7 миллиона рублей, включая средства от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в полицию Невского района обратилась 71-летняя женщина, работающая гардеробщицей в одном из городских учебных заведений. По словам заявительницы, в декабре 2024 года ей в течение двух недель звонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения безопасности сбережений в итоге убедили пенсионерку сначала передать курьеру 1 миллион рублей, а затем еще 2,5 миллиона рублей.
"Кроме того, по указаниям мошенников потерпевшая продала свою квартиру и вырученные деньги в размере 6 950 000 рублей оставила на указанном ей адресе, в женском туалете сетевого гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Общая сумма ущерба составила 9 749 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ
), предполагаемых фигурантов ищет полиция.