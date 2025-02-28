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В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей - РИА Новости, 28.02.2025
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14:45 28.02.2025 (обновлено: 14:48 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peterburg-2002225674.html
В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей
В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей - РИА Новости, 28.02.2025
В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей
Полиция Петербурга задержала водителя, похитившего у своего босса 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:45:00+03:00
2025-02-28T14:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала водителя, похитившего у своего босса 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу ночью в полицию обратился 46-летний житель Петербурга, из BMW которого на подземной парковке у дома на набережной Смольного исчезла сумка с наличностью на 65 миллионов рублей. "Проведя комплекс проверочных мероприятий и установив, что запирающие конструкции автомобиля повреждений не имеют, полицейские начали отрабатывать версии похищения без вскрытия замков. Второй комплект ключей находился только у водителя заявителя. Оперативники задержали его в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 стать 158 УК РФ), похищенные деньги изъяты, заключают в ГУМВД. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что им оказался бывший заместитель гендиректора компании "Россети Ленэнерго" Алексей Горячев. В феврале 2021 года он был арестован по делу о мошенничестве, связанному с завышением стоимости электросетевого оборудования при заключении подрядного договора. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250227/taksist-2001949548.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей

В Петербурге задержали водителя, укравшего у босса сумку с 65 миллионами рублей

© Фото : Петербургская полиция/TelegramВодитель, похитивший у босса 65 миллионов рублей в Петербурге
Водитель, похитивший у босса 65 миллионов рублей в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Водитель, похитивший у босса 65 миллионов рублей в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала водителя, похитившего у своего босса 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу ночью в полицию обратился 46-летний житель Петербурга, из BMW которого на подземной парковке у дома на набережной Смольного исчезла сумка с наличностью на 65 миллионов рублей.
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"Проведя комплекс проверочных мероприятий и установив, что запирающие конструкции автомобиля повреждений не имеют, полицейские начали отрабатывать версии похищения без вскрытия замков. Второй комплект ключей находился только у водителя заявителя. Оперативники задержали его в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 стать 158 УК РФ), похищенные деньги изъяты, заключают в ГУМВД.
Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что им оказался бывший заместитель гендиректора компании "Россети Ленэнерго" Алексей Горячев. В феврале 2021 года он был арестован по делу о мошенничестве, связанному с завышением стоимости электросетевого оборудования при заключении подрядного договора.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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