https://ria.ru/20250228/peterburg-2002225674.html

В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей

В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей - РИА Новости, 28.02.2025

В Петербурге водитель украл у босса 65 миллионов рублей

Полиция Петербурга задержала водителя, похитившего у своего босса 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:45:00+03:00

2025-02-28T14:45:00+03:00

2025-02-28T14:48:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала водителя, похитившего у своего босса 65 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу ночью в полицию обратился 46-летний житель Петербурга, из BMW которого на подземной парковке у дома на набережной Смольного исчезла сумка с наличностью на 65 миллионов рублей. "Проведя комплекс проверочных мероприятий и установив, что запирающие конструкции автомобиля повреждений не имеют, полицейские начали отрабатывать версии похищения без вскрытия замков. Второй комплект ключей находился только у водителя заявителя. Оперативники задержали его в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 стать 158 УК РФ), похищенные деньги изъяты, заключают в ГУМВД. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что им оказался бывший заместитель гендиректора компании "Россети Ленэнерго" Алексей Горячев. В феврале 2021 года он был арестован по делу о мошенничестве, связанному с завышением стоимости электросетевого оборудования при заключении подрядного договора. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250227/taksist-2001949548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия