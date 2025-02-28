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Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над дочерью - РИА Новости, 28.02.2025
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12:17 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/peterburg-2002170578.html
Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над дочерью
Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над дочерью - РИА Новости, 28.02.2025
Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над дочерью
Адвокат из Петербурга заключен под стражу за насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографии с ней, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:17:00+03:00
2025-02-28T12:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Адвокат из Петербурга заключен под стражу за насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографии с ней, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции прокуратуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 18 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Обвиняемый, добавляет пресс-служба прокуратуры, 35-летней действующий адвокат совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием. Ранее со ссылкой на ГСУСК по Петербургу сообщалось, что за насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что адвокат Виталий Григорьев возражал против заключения его под стражу, указав, что проживает один, отдельно от ребенка. "По поводу фотографий, где ребенок голый, пояснил, что такие фотографии у всех в детстве есть, злого умысла у него не было. Просил домашний арест", - сообщили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Россия
Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над дочерью

Адвоката из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над семилетней дочерью

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Адвокат из Петербурга заключен под стражу за насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографии с ней, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"С учетом позиции прокуратуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 18 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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Обвиняемый, добавляет пресс-служба прокуратуры, 35-летней действующий адвокат совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием.
Ранее со ссылкой на ГСУСК по Петербургу сообщалось, что за насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).
В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что адвокат Виталий Григорьев возражал против заключения его под стражу, указав, что проживает один, отдельно от ребенка. "По поводу фотографий, где ребенок голый, пояснил, что такие фотографии у всех в детстве есть, злого умысла у него не было. Просил домашний арест", - сообщили в пресс-службе судов.
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