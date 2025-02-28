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США сменили курс для возобновления переговоров с Россией, заявили в Румынии - РИА Новости, 28.02.2025
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16:23 28.02.2025 (обновлено: 21:38 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002250813.html
США сменили курс для возобновления переговоров с Россией, заявили в Румынии
США сменили курс для возобновления переговоров с Россией, заявили в Румынии - РИА Новости, 28.02.2025
США сменили курс для возобновления переговоров с Россией, заявили в Румынии
Соединенные Штаты изменили свою политику, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине, заявил в пятницу исполняющий обязанности президента... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:23:00+03:00
2025-02-28T21:38:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
юрий ушаков
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты изменили свою политику, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине, заявил в пятницу исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте.Как ранее заявил в интервью агентству Блумберг французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". &quot;США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта&quot;, — выразил свое мнение Боложан, выступая перед журналистами. Это была первая для него пресс-конференция в качестве исполняющего обязанности президента.По словам главы Румынии, для устойчивого мира на Украине необходимо полноценное соглашение, подкрепленное гарантиями. Боложан также отметил, что Бухарест поддерживает присутствие представителей Украины и Евросоюза на таких переговорах, считая это ключевым условием для успеха. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Информаторы отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти страны продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, юрий ушаков, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российский фонд прямых инвестиций
США сменили курс для возобновления переговоров с Россией, заявили в Румынии

Боложан: США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты изменили свою политику, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине, заявил в пятницу исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте.
Как ранее заявил в интервью агентству Блумберг французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия".
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16 февраля, 16:04
«

"США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта", — выразил свое мнение Боложан, выступая перед журналистами. Это была первая для него пресс-конференция в качестве исполняющего обязанности президента.

По словам главы Румынии, для устойчивого мира на Украине необходимо полноценное соглашение, подкрепленное гарантиями. Боложан также отметил, что Бухарест поддерживает присутствие представителей Украины и Евросоюза на таких переговорах, считая это ключевым условием для успеха.
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Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Информаторы отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти страны продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и подготовке новых встреч.
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