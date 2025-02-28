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МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
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13:36 28.02.2025 (обновлено: 14:18 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html
МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле
МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле
Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:36:00+03:00
2025-02-28T14:18:00+03:00
россия
сша
стамбул
в мире
александр дарчиев
сергей лавров
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил МИД.Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер."Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", — говорится в релизе.Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.Москва и Вашингтон также обсудили:&quot;Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран&quot;, — отметили на Смоленской площади.В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.Возобновление диалогаВстрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html
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россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Стамбул, В мире, Александр Дарчиев, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле

МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили возможность восстановления авиасообщения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле
Автомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил МИД.
Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
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"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", — говорится в релизе.
Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.
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Москва и Вашингтон также обсудили:
  • вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, речь идет о шести объектах недвижимости, незаконно изъятых в 2016-2018 годах;
  • пути преодоления многочисленных "раздражителей" в отношениях стран.
«

"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", — отметили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.
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Возобновление диалога

Встрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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РоссияСШАСтамбулВ миреАлександр ДарчиевСергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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