МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле
МИД: Россия и США в Стамбуле обсудили возможность восстановления авиасообщения
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле
Автомобиль российской делегации выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил МИД.
Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
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"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", — говорится в релизе.
Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.
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Москва и Вашингтон также обсудили:
- вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, речь идет о шести объектах недвижимости, незаконно изъятых в 2016-2018 годах;
- пути преодоления многочисленных "раздражителей" в отношениях стран.
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"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", — отметили на Смоленской площади.
В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.
Возобновление диалога
Встрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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