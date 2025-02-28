https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html

МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле

МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025

МИД раскрыл содержание переговоров представителей России и США в Стамбуле

Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:36:00+03:00

2025-02-28T13:36:00+03:00

2025-02-28T14:18:00+03:00

россия

сша

стамбул

в мире

александр дарчиев

сергей лавров

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегации России и Соединенных Штатов на вчерашней встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщил МИД.Переговоры прошли в четверг в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер."Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", — говорится в релизе.Кроме того, Штатам предложили рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.Москва и Вашингтон также обсудили:"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", — отметили на Смоленской площади.В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.Возобновление диалогаВстрече дипломатов в Стамбуле предшествовали российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля. Москву на них представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html

https://ria.ru/20250224/putin-2001373169.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде