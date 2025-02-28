Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/partnerstvo-2002154718.html
ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле
ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 28.02.2025
ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Индии, предложила Нью-Дели заключить соглашения о свободной торговле и стратегическом... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:18:00+03:00
2025-02-28T11:18:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Индии, предложила Нью-Дели заключить соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве в области безопасности и обороны. Европейская комиссия во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов. "Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией могло бы стать крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но я также знаю, что… это партнерство приходит в нужный момент для нас. Вот почему мы договорились с премьер-министром Моди работать над этим в течение этого года. И вы можете рассчитывать на мою полную приверженность этой работе", - заявила глава Еврокомиссии. Она также добавила, что Брюссель хотел бы заключить с Индией и стратегическое партнерство в области безопасности и обороны. "Я могу объявить, что мы изучаем будущее партнерство в области безопасности и обороны с Индией по образцу партнерств, которые у нас есть с Японией и Южной Кореей. Это поможет нам активизировать нашу работу по противодействию общим угрозам, будь то трансграничный терроризм, угрозы безопасности на море, кибератаки или новое явление, которое мы наблюдаем: атаки на нашу критическую инфраструктуру", - заявила она. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, в рамках которого она намерена просить помощи с поддержанием санкционного режима против России, - это позор для комиссии и для всего Запада.
https://ria.ru/20241206/urugvay-1987755257.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, нью-дели, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле

ЕС предложил Индии соглашение о свободной торговле и партнерстве в обороне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Индии, предложила Нью-Дели заключить соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве в области безопасности и обороны.
Европейская комиссия во главе с Фон дер Ляйен в настоящее время находится в Индии с визитом для укрепления двусторонних контактов.
"Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией могло бы стать крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но я также знаю, что… это партнерство приходит в нужный момент для нас. Вот почему мы договорились с премьер-министром Моди работать над этим в течение этого года. И вы можете рассчитывать на мою полную приверженность этой работе", - заявила глава Еврокомиссии.
Она также добавила, что Брюссель хотел бы заключить с Индией и стратегическое партнерство в области безопасности и обороны. "Я могу объявить, что мы изучаем будущее партнерство в области безопасности и обороны с Индией по образцу партнерств, которые у нас есть с Японией и Южной Кореей. Это поможет нам активизировать нашу работу по противодействию общим угрозам, будь то трансграничный терроризм, угрозы безопасности на море, кибератаки или новое явление, которое мы наблюдаем: атаки на нашу критическую инфраструктуру", - заявила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, в рамках которого она намерена просить помощи с поддержанием санкционного режима против России, - это позор для комиссии и для всего Запада.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли
6 декабря 2024, 16:16
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала