https://ria.ru/20250228/oge-2002216761.html

В 12 регионах переход в 10 класс будет зависеть от результатов ОГЭ

В 12 регионах переход в 10 класс будет зависеть от результатов ОГЭ - РИА Новости, 28.02.2025

В 12 регионах переход в 10 класс будет зависеть от результатов ОГЭ

Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку, согласно которой школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:25:00+03:00

2025-02-28T14:25:00+03:00

2025-02-28T15:25:00+03:00

россия

образование - общество

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку, согласно которой школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи, документ доступен в думской электронной базе."Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)", - говорится в документе.Отмечается, что выпускники девятых классов 2025 года, не сдавшие ОГЭ, смогут поступить в колледжи своего региона на бюджетные места в приоритетном порядке.Уточнятся, что региональные власти вместе с кабмином будут следить за ходом эксперимента и оценивать его результаты, и предварительный отчет представят в Госдуму до 10 декабря 2025 года, так как эксперимент проводится до 31 декабря 2025 года.Также комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку, согласно которой региональные власти, участвующие в данном эксперименте, вправе установить перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.Кроме того, комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о включении Нижегородской области в проект о возможности сдачи ОГЭ только по русскому и математике.Ранее комитет рекомендовал палате включить еще 6 регионов о законопроект о сдачи ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике: Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кузбасс.Законопроектом предлагается установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.Также правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации. По его словам, в случае если данная инициатива покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить ее по всей России. Кроме того, Володин отметил, что действующая система образования выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным предметам, зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но также председатель Госдумы подчеркнул, что есть ученики, кто добросовестно изучает всю школьную программу, что необходимо не только поддерживать, но и поощрять.

https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html

https://ria.ru/20250227/oge-2001936458.html

https://ria.ru/20241008/shkola-1976891645.html

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россия, образование - общество, основной государственный экзамен (огэ)