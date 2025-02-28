https://ria.ru/20250228/nauka-2001736805.html

Ученые научились вычислять депрессию

Ученые научились вычислять депрессию - РИА Новости, 28.02.2025

Ученые научились вычислять депрессию

Инновационный математический подход— Q-анализ для диагностики клинической депрессии создали ученые БФУ имени И. Канта. По их мнению, новый метод поможет... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:00:00+03:00

2025-02-28T09:00:00+03:00

2025-02-28T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

балтийский федеральный университет

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калининград

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математика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инновационный математический подход— Q-анализ для диагностики клинической депрессии создали ученые БФУ имени И. Канта. По их мнению, новый метод поможет разработать более точные методы диагностики и персонализированные подходы к терапии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФУченые Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта выяснили, что у пациентов с большим депрессивным расстройством функциональные сети мозга работают иначе, чем у здоровых людей.Функциональные сети — это совокупность областей мозга, которые работают вместе, выполняя определенные задачи. Они отвечают за различные когнитивные и эмоциональные процессы, такие как память, внимание, принятие решений и регуляция настроения. Функциональные сети помогают координировать активность, обеспечивая слаженную работу мозга.Впервые для изучения большого депрессивного расстройства исследователи использовали инновационный математический подход— Q-анализ. В отличие от традиционных методов, которые рассматривают только парные связи между двумя областями мозга, Q-анализ позволяет изучать групповые взаимодействия, где одновременно задействованы три и более области.Сам метод включает в себя идентификацию групп областей мозга, тесно связанных между собой, изучение связей между ними и оценку топологических характеристик этих связей – насколько они разнообразны и сложны."Мозг можно представить как сеть, где каждая область, это узел, а связи между ними — это ребра. Q-анализ ищет в этой сети клики – группы узлов, которые полностью связаны между собой. Например, если три области мозга активно взаимодействуют друг с другом, они образуют клику третьего порядка. Чем больше таких клик, тем сложнее и разнообразнее структура сети”, — рассказал ведущий научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта Семен Куркин, слова которого приводятся в сообщении.С помощью нового метода ученые БФУ выяснили, что у пациентов с большим депрессивным расстройством функциональные сети мозга работают иначе, чем у здоровых людей. У них снижается сложность и разнообразие связей, мозг становится менее гибким, им труднее обрабатывать информацию и регулировать эмоции.Также у пациентов меняется роль ключевых областей, например, черная субстанция (область, связанная с дофаминовой системой) становится более интегрированной в сеть, возникает дисфункция дофаминовых путей. Кроме этого, снижается число высокоуровневых связей, происходит меньше сложных взаимодействий между областями мозга, нарушается интеграция информации."Традиционные методы анализа мозга часто фокусируются на отдельных связях, но не учитывают, как эти связи влияют на более сложные структуры. Q-анализ позволяет увидеть целостную картину работы мозга, что особенно важно для понимания таких сложных заболеваний, как депрессия", — отметил ученый.По мнению авторов, разработка открывает новые возможности для диагностики и лечения большой клинической депрессии. Понимание того, как нарушаются высокоуровневые взаимодействия в мозге, поможет ученым разработать более точные методы диагностики и персонализированные подходы к терапии.Ранее ученые БФУ имени И. Канта сообщали о том, что им удалось обнаружить биологический маркер депрессивных расстройств и фактически увидеть депрессию на МРТ.Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале IEEE Access.

https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html

https://ria.ru/20230517/nauka-1872103689.html

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наука, университетская наука, балтийский федеральный университет, россия, калининград, депрессия, математика, здоровье - общество, медицина, головной мозг, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)