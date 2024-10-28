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Ученые "увидели" депрессию на МРТ
Ученые "увидели" депрессию на МРТ - РИА Новости, 28.10.2024
Ученые "увидели" депрессию на МРТ
Биологический маркер депрессивных расстройств, особый индикатор "здоровья" мозга, обнаружили ученые БФУ в составе международного исследовательского коллектива... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:00
2024-10-28T07:00
2024-10-28T07:00
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Биологический маркер депрессивных расстройств, особый индикатор "здоровья" мозга, обнаружили ученые БФУ в составе международного исследовательского коллектива. Это открытие позволит добиться более объективной диагностики клинической депрессии, рассказали авторы. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в Chaos, Solitons & Fractals.От депрессии, по данным ВОЗ, страдают более 300 миллионов человек. К 2030 году это заболевание может стать самым распространенным психическим расстройством на планете.Недостаток информации об изменениях, происходящих в головном мозге при развитии депрессивных расстройств, не позволяет точно диагностировать и эффективно лечить депрессию. Более того, сегодня диагноз "депрессивное расстройство" врачи ставят, опираясь лишь на беседы с пациентом и результаты прохождения им специальных тестов, рассказали в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ).Исследователи БФУ совместно с болгарскими учеными из Пловдивского медицинского университета сравнили данные функциональной МРТ головного мозга здоровых и страдающих клинической депрессией людей.Оказалось, что при клинической депрессии разбиение функциональных сетей головного мозга (сетей, которые объединяют различные области мозга) на крупные группы — кластеры — становится менее выраженным. Если в норме информация обрабатывается в рамках отдельных локальных функциональных групп, то при клинической депрессии мозгу для этого необходимо подключать большее количество нейронных связей между разными областями.Кроме того, у пациентов с депрессией примерно в 1,3 раза активнее "работают" подсети, вовлеченные в самореферентные размышления, то есть мысли о себе и своем месте в мире, которые как раз характерны для пациентов с клинической депрессией.У людей, не страдающих этим психическим расстройством, более активными оказались подсеть определения значимости различных внешних стимулов (в 3 раза) и центральная исполнительная подсеть (в 1,6 раз), отвечающая за решение сложных когнитивных задач, отметили ученые."Выявленные нами различия можно использовать в качестве маркеров при диагностике депрессивных расстройств. При этом предложенный подход, основанный на выделении характерной для рассматриваемой группы пациентов сети — так называемой консенсус-сети — позволяет преодолеть проблему изменчивости в нейронных связях, связанной с возрастом, полом и другими особенностями человека", — рассказал участник проекта, ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Семен Куркин.В дальнейшем специалисты планируют использовать для анализа данные фМРТ, снятые не только в состоянии покоя, но и при прохождении человеком специальных тестов и опросников. В планах также исследовать с помощью предложенных подходов такие психиатрические расстройства, как шизофрения и биполярное расстройство.
https://ria.ru/20240628/depressiya-1956012259.html
https://ria.ru/20240623/depressiya-1954847618.html
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наука, университетская наука, балтийский федеральный университет, воз, здоровье, депрессия, качество жизни, медицина, здоровье - общество, россия, калининград
Наука, Наука, Университетская наука, Балтийский федеральный университет, ВОЗ, Здоровье, депрессия, Качество жизни, Медицина, Здоровье - Общество, Россия, Калининград
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Биологический маркер депрессивных расстройств, особый индикатор "здоровья" мозга, обнаружили ученые БФУ
в составе международного исследовательского коллектива. Это открытие позволит добиться более объективной диагностики клинической депрессии, рассказали авторы. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы
в Chaos, Solitons & Fractals.
От депрессии, по данным
ВОЗ, страдают более 300 миллионов человек. К 2030 году это заболевание может стать самым распространенным психическим расстройством на планете.
Недостаток информации об изменениях, происходящих в головном мозге при развитии депрессивных расстройств, не позволяет точно диагностировать и эффективно лечить депрессию. Более того, сегодня диагноз "депрессивное расстройство" врачи ставят, опираясь лишь на беседы с пациентом и результаты прохождения им специальных тестов, рассказали в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ).
Исследователи БФУ совместно с болгарскими учеными из Пловдивского медицинского университета сравнили данные функциональной МРТ головного мозга здоровых и страдающих клинической депрессией людей.
Оказалось, что при клинической депрессии разбиение функциональных сетей головного мозга (сетей, которые объединяют различные области мозга) на крупные группы — кластеры — становится менее выраженным. Если в норме информация обрабатывается в рамках отдельных локальных функциональных групп, то при клинической депрессии мозгу для этого необходимо подключать большее количество нейронных связей между разными областями.
Кроме того, у пациентов с депрессией примерно в 1,3 раза активнее "работают" подсети, вовлеченные в самореферентные размышления, то есть мысли о себе и своем месте в мире, которые как раз характерны для пациентов с клинической депрессией.
У людей, не страдающих этим психическим расстройством, более активными оказались подсеть определения значимости различных внешних стимулов (в 3 раза) и центральная исполнительная подсеть (в 1,6 раз), отвечающая за решение сложных когнитивных задач, отметили ученые.
«
"Выявленные нами различия можно использовать в качестве маркеров при диагностике депрессивных расстройств. При этом предложенный подход, основанный на выделении характерной для рассматриваемой группы пациентов сети — так называемой консенсус-сети — позволяет преодолеть проблему изменчивости в нейронных связях, связанной с возрастом, полом и другими особенностями человека", — рассказал участник проекта, ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Семен Куркин.
В дальнейшем специалисты планируют использовать для анализа данные фМРТ, снятые не только в состоянии покоя, но и при прохождении человеком специальных тестов и опросников. В планах также исследовать с помощью предложенных подходов такие психиатрические расстройства, как шизофрения и биполярное расстройство.