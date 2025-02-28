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Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
12:45 28.02.2025 (обновлено: 12:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/moskva-2002182739.html
Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался
Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался - РИА Новости, 28.02.2025
Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался
Задержанный из-за планов провести террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович знал митрополита и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:45:00+03:00
2025-02-28T12:49:00+03:00
религия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный из-за планов провести террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович знал митрополита и хорошо общался с ним, рассказали РИА Новости в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где он был алтарником. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшегося украинскими спецслужбами. Были задержаны помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. "Он всегда очень хорошо общался. И с самим владыкой Тихоном, и со всеми остальными", - сказала РИА Новости сотрудница прихода, добавив, что была поражена, узнав о задержании Иванковича. В храме добавили, что Иванкович был в нем алтарником долгое время, и уже алтарничал около двух лет назад, однако "давно" не исполнял таких обязанностей. В ФСБ РФ также сообщали, что у завербованных военной разведкой Украины была изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных также рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002182317.html
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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Религия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность
Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался

Клирик Иванкович, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНикита Иванкович
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Никита Иванкович
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный из-за планов провести террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович знал митрополита и хорошо общался с ним, рассказали РИА Новости в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где он был алтарником.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшегося украинскими спецслужбами. Были задержаны помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Вчера, 12:43
"Он всегда очень хорошо общался. И с самим владыкой Тихоном, и со всеми остальными", - сказала РИА Новости сотрудница прихода, добавив, что была поражена, узнав о задержании Иванковича.
В храме добавили, что Иванкович был в нем алтарником долгое время, и уже алтарничал около двух лет назад, однако "давно" не исполнял таких обязанностей.
В ФСБ РФ также сообщали, что у завербованных военной разведкой Украины была изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных также рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Вчера, 08:44
 
РелигияРоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырьПопытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
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