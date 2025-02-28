https://ria.ru/20250228/moskva-2002182739.html

Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался

Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался - РИА Новости, 28.02.2025

Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался

Задержанный из-за планов провести террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович знал митрополита и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:45:00+03:00

2025-02-28T12:45:00+03:00

2025-02-28T12:49:00+03:00

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попытка покушения на митрополита тихона

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный из-за планов провести террористический акт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович знал митрополита и хорошо общался с ним, рассказали РИА Новости в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где он был алтарником. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшегося украинскими спецслужбами. Были задержаны помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. "Он всегда очень хорошо общался. И с самим владыкой Тихоном, и со всеми остальными", - сказала РИА Новости сотрудница прихода, добавив, что была поражена, узнав о задержании Иванковича. В храме добавили, что Иванкович был в нем алтарником долгое время, и уже алтарничал около двух лет назад, однако "давно" не исполнял таких обязанностей. В ФСБ РФ также сообщали, что у завербованных военной разведкой Украины была изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Один из задержанных также рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250228/tikhon-2002182317.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность