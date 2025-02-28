https://ria.ru/20250228/moskva-2002142867.html

В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"

В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 28.02.2025

В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"

Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:23:00+03:00

2025-02-28T10:23:00+03:00

2025-02-28T10:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

катар

ильдар аляутдинов

снг

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/31/1495603184_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_72c28e00a5f3d9a9b2fcef2e8d6d87c3.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне, его открытие состоится в пятницу вечером, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Шатер Рамадана" - проект Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). В течение месяца здесь с закатом солнца пройдут ифтары (разговения), выступления религиозных деятелей на духовные темы. "Программа всего "Шатра Рамадана" в 2025 году приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войны и пройдет под девизом "Память сильнее времени". Также запланированы благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей. В этом проекте примут участие порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России", - добавил Аляутдинов. По его словам, в "Шатре Рамадана" традиционно примут участие представители администрации президента, члены Совета Федерации и Государственной думы, представители официальных религий, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. "За месяц "Шатëр Рамадана" планирует принять более 45 тысяч гостей", - сказал муфтий.

https://ria.ru/20250210/medrese-1998338226.html

москва

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, катар, ильдар аляутдинов, снг, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество