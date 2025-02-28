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В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 28.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:23 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/moskva-2002142867.html
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 28.02.2025
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"
Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:23:00+03:00
2025-02-28T10:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
катар
ильдар аляутдинов
снг
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне, его открытие состоится в пятницу вечером, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Шатер Рамадана" - проект Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). В течение месяца здесь с закатом солнца пройдут ифтары (разговения), выступления религиозных деятелей на духовные темы. "Программа всего "Шатра Рамадана" в 2025 году приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войны и пройдет под девизом "Память сильнее времени". Также запланированы благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей. В этом проекте примут участие порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России", - добавил Аляутдинов. По его словам, в "Шатре Рамадана" традиционно примут участие представители администрации президента, члены Совета Федерации и Государственной думы, представители официальных религий, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. "За месяц "Шатëр Рамадана" планирует принять более 45 тысяч гостей", - сказал муфтий.
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москва, россия, катар, ильдар аляутдинов, снг, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Катар, Ильдар Аляутдинов, СНГ, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"

Муфтий Аляутдинов: в Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк"Шатер Рамадана"
Шатер Рамадана - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Шатер Рамадана". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне, его открытие состоится в пятницу вечером, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Шатер Рамадана" - проект Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). В течение месяца здесь с закатом солнца пройдут ифтары (разговения), выступления религиозных деятелей на духовные темы.
"Программа всего "Шатра Рамадана" в 2025 году приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войны и пройдет под девизом "Память сильнее времени". Также запланированы благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей. В этом проекте примут участие порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России", - добавил Аляутдинов.
По его словам, в "Шатре Рамадана" традиционно примут участие представители администрации президента, члены Совета Федерации и Государственной думы, представители официальных религий, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены.
"За месяц "Шатëр Рамадана" планирует принять более 45 тысяч гостей", - сказал муфтий.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияКатарИльдар АляутдиновСНГСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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