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В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 28.02.2025
В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"
Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:23:00+03:00
2025-02-28T10:23:00+03:00
2025-02-28T10:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проведение в Москве 20-го ежегодного культурно-просветительская проекта "Шатер Рамадана" у Мемориальной мечети на Поклонной горе будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне, его открытие состоится в пятницу вечером, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Шатер Рамадана" - проект Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). В течение месяца здесь с закатом солнца пройдут ифтары (разговения), выступления религиозных деятелей на духовные темы. "Программа всего "Шатра Рамадана" в 2025 году приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войны и пройдет под девизом "Память сильнее времени". Также запланированы благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей. В этом проекте примут участие порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России", - добавил Аляутдинов. По его словам, в "Шатре Рамадана" традиционно примут участие представители администрации президента, члены Совета Федерации и Государственной думы, представители официальных религий, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. "За месяц "Шатëр Рамадана" планирует принять более 45 тысяч гостей", - сказал муфтий.
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москва, россия, катар, ильдар аляутдинов, снг, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
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В Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"
Муфтий Аляутдинов: в Москве к юбилею Победы пройдет "Шатер Рамадана"