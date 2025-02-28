https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html

В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона

В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона

Подготовка украинскими спецслужбами теракта против митрополита Тихона должна получить должную оценку со стороны мирового сообщества, на заседании Совета... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:32:00+03:00

2025-02-28T17:32:00+03:00

2025-02-28T18:15:00+03:00

религия

россия

москва

украина

владимир легойда

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подготовка украинскими спецслужбами теракта против митрополита Тихона должна получить должную оценку со стороны мирового сообщества, на заседании Совета безопасности ООН, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале."Надеемся, что этот вопиющий акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества, будет рассмотрен на заседании Совета безопасности ООН", - написал Легойда.По его словам, иерарх Русской православной церкви был выбран в качестве мишени целенаправленно, что является еще одним доказательством террористического характера деятельности украинских спецслужб и покровительствующих им служб ряда западных стран."Любая война имеет свои законы, но в этом случае мы видим со стороны украинских спецслужб готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, убивать гражданских лиц, священнослужителей. Впрочем, тем же самым они занимаются и в своей стране, организуя преследования и пытки клириков Украинской православной церкви, желая добиться полного уничтожения канонического православия на Украине", - отметил Легойда.Митрополит Тихон, добавил он, "всегда рассматривал текущий конфликт, с одной стороны, как огромную трагедию, с другой, как результат деятельности внешних сил, целенаправленно добивавшихся развязывания братоубийственной войны"."Нельзя исключать, что планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время. Существуют силы, которые превратили войну на Украине в циничный бизнес и заинтересованы в ее продолжении любой ценой", - отметил Легойда.Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, украина, владимир легойда, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, оон, совет безопасности оон