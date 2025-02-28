В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона
Легойда призвал рассмотреть на СБ ООН попытку теракта против митрополита Тихона
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подготовка украинскими спецслужбами теракта против митрополита Тихона должна получить должную оценку со стороны мирового сообщества, на заседании Совета безопасности ООН, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, иерарх Русской православной церкви был выбран в качестве мишени целенаправленно, что является еще одним доказательством террористического характера деятельности украинских спецслужб и покровительствующих им служб ряда западных стран.
"Любая война имеет свои законы, но в этом случае мы видим со стороны украинских спецслужб готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, убивать гражданских лиц, священнослужителей. Впрочем, тем же самым они занимаются и в своей стране, организуя преследования и пытки клириков Украинской православной церкви, желая добиться полного уничтожения канонического православия на Украине", - отметил Легойда.
Митрополит Тихон, добавил он, "всегда рассматривал текущий конфликт, с одной стороны, как огромную трагедию, с другой, как результат деятельности внешних сил, целенаправленно добивавшихся развязывания братоубийственной войны".
"Нельзя исключать, что планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время. Существуют силы, которые превратили войну на Украине в циничный бизнес и заинтересованы в ее продолжении любой ценой", - отметил Легойда.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.