https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html

Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона

Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ России опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:40:00+03:00

2025-02-28T10:40:00+03:00

2025-02-28T11:16:00+03:00

религия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

митрополит тихон (шевкунов)

москва

русская православная церковь

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002148530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a2b0ddefb80e3ce13f27ac07d7aa1b5.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона.Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.На одном из видео клирик Никита Иванкович, готовивший теракт против Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале этого года, но из-за того, что его сообщник - помощник митрополита Денис Попович - был задержан, покушение было перенесено на конец февраля. Он также сообщил, что взрывное устройство, с помощью которого планировалось совершить теракт, было передано преступникам через сеть тайников.Попович, являющийся гражданином Украины, признался, что был завербован сотрудниками ГУР МО Украины для слежки за передвижениями митрополита. Он утверждает, что за отказ от этого "задания" ему угрожали расправой над его родственниками. Впоследствии, по его словам, была поставлена задача найти "союзника" и ликвидировать Тихона с помощью взрывчатки, которую они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.После совершения теракта преступники должны были покинуть Россию по поддельным документам, добавил Попович.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002126587.html

https://ria.ru/20250228/krym-2002152783.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона 2025-02-28T10:40 true PT4M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), москва, русская православная церковь, безопасность