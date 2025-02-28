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Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
10:40 28.02.2025 (обновлено: 11:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона
ФСБ России опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:40:00+03:00
2025-02-28T11:16:00+03:00
религия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
митрополит тихон (шевкунов)
москва
русская православная церковь
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона.Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.На одном из видео клирик Никита Иванкович, готовивший теракт против Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале этого года, но из-за того, что его сообщник - помощник митрополита Денис Попович - был задержан, покушение было перенесено на конец февраля. Он также сообщил, что взрывное устройство, с помощью которого планировалось совершить теракт, было передано преступникам через сеть тайников.Попович, являющийся гражданином Украины, признался, что был завербован сотрудниками ГУР МО Украины для слежки за передвижениями митрополита. Он утверждает, что за отказ от этого "задания" ему угрожали расправой над его родственниками. Впоследствии, по его словам, была поставлена задача найти "союзника" и ликвидировать Тихона с помощью взрывчатки, которую они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.После совершения теракта преступники должны были покинуть Россию по поддельным документам, добавил Попович.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002126587.html
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Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона
Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), москва, русская православная церковь, безопасность
Религия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Митрополит Тихон (Шевкунов), Москва, Русская православная церковь, Безопасность
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые видео по делу о покушении на митрополита Тихона.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
Вчера, 10:01
На одном из видео клирик Никита Иванкович, готовивший теракт против Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале этого года, но из-за того, что его сообщник - помощник митрополита Денис Попович - был задержан, покушение было перенесено на конец февраля. Он также сообщил, что взрывное устройство, с помощью которого планировалось совершить теракт, было передано преступникам через сеть тайников.
Попович, являющийся гражданином Украины, признался, что был завербован сотрудниками ГУР МО Украины для слежки за передвижениями митрополита. Он утверждает, что за отказ от этого "задания" ему угрожали расправой над его родственниками. Впоследствии, по его словам, была поставлена задача найти "союзника" и ликвидировать Тихона с помощью взрывчатки, которую они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.
После совершения теракта преступники должны были покинуть Россию по поддельным документам, добавил Попович.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями
Вчера, 11:13
 
РелигияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон (Шевкунов)МоскваРусская православная церковьБезопасность
 
 
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