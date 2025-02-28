https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него

Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него - РИА Новости, 28.02.2025

Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него

Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:44:00+03:00

2025-02-28T08:44:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

россия

москва

украина

сретенский монастырь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

религия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Ранее спецслужба сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Мы должны были ее заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - сказал задержанный помощник митрополита Денис Попович на видео, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона 2025-02-28T08:44 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, украина, сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона