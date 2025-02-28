https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него - РИА Новости, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:44:00+03:00
2025-02-28T08:44:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
россия
москва
украина
сретенский монастырь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
религия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Ранее спецслужба сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Мы должны были ее заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - сказал задержанный помощник митрополита Денис Попович на видео, показанном в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html
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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
2025-02-28T08:44
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РИА Новости
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россия, москва, украина, сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона
Россия, Москва, Украина, Сретенский монастырь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Религия
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Бомбу для подрыва митрополита Тихона хотели установить в Сретенском монастыре