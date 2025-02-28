В ЕС заявили, что не принимают решений о направлении миротворцев на Украину
Аль-Ануни: ЕС не принимает решений о направлении миротворцев на Украину
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. ЕС не принимает решений о направлении "миротворцев" на Украину, это решение могут принимать только отдельные страны сообщества, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть сформирован какой-либо миротворческий контингент для контроля за соблюдением мирного соглашения по Украине под эгидой ЕС.
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"Мы не принимаем таких решений, это ответственность отдельных стран-членов. Мы принимаем решение о предоставлении военной помощи, мы знаем, что Украине нужно больше боеприпасов, сильная система ПВО, поддержка оборонной промышленности. Но, что касается конкретно этого вопроса, то это решение за отдельными странами-членами", - сказал он.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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