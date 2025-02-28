Минсельхоз оценил ситуацию со стоимостью макаронных изделий
Минсельхоз: цены на макаронные изделия в России стабильны
Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цены на макаронные изделия в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне, сообщает Минсельхоз РФ.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала, что итальянская компания макаронных изделий Barilla уведомила ритейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15-30% с 1 марта.
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"Ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Рынок макаронных изделий в нашей стране отличается высокой степенью локализации. Импорт поставляется в незначительном объеме и в основном касается премиального сегмента", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что отпускные цены показывают околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм продукции. При этом вермишель за последний месяц подешевела у производителей на 5,3%. В розничной продаже цены на макароны с начала года снизились на 0,1%.
"Выпуск данной продукции в России стабильно растет. Так, в 2024 году было произведено 1,5 миллиона тонн макаронных изделий, что на 9 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года: в январе выпущено 120 тысяч тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 8,3%", - заключили в Минсельхозе.
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