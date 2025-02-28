https://ria.ru/20250228/masha-2002314519.html
Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей
Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей - РИА Новости, 28.02.2025
Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей
Ее внешность обсуждала вся страна, а мужчины боялись жениться. Пластика, депутатское кресло, роман с криминальным авторитетом и громкие скандалы. Как бывшая... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:51:00+03:00
2025-02-28T18:51:00+03:00
2025-02-28T18:51:00+03:00
шоубиз
смоленск
москва
архангельская область
владимир жириновский
маша малиновская
алексей митрофанов
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16913/10/169131048_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_6b33daea92e0143b01226dc22e475117.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ее внешность обсуждала вся страна, а мужчины боялись жениться. Пластика, депутатское кресло, роман с криминальным авторитетом и громкие скандалы. Как бывшая королева гламура Маша Малиновская превратилась из скандальной тусовщицы в патриота и мать-одиночку, и почему теперь жалеет о своих изменениях во внешности?Блеск и нищета ночных клубовНачало 2000-х — особая эпоха в российском шоу-бизнесе. Блестки, пухлые губы, платиновый блонд, замысловатые коктейли и свет клубных софитов. Именно в этом мире засверкала звезда Маши Малиновской.Кто такие тусовщицы нулевых? Не светские львицы с состоянием и мужьями за спиной, а особая каста — модные дерзкие "гулены и оторвы", стиль которых отчаянно копировали в провинции. Сияющий блонд, смелые наряды и длинный френч стали визитной карточкой целого поколения.Малиновская была их королевой. Буквально стоило ей появиться на мероприятии, как фотографы сбегались словно на мед. Сегодня, спустя годы, она с горькой иронией оценивает то время: "Девушки тогда делали огромные задницы, лисьи глазки. Сейчас девушки никак не выделяются, все одинаковые. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них".От гадкого утенка к столичному лебедюНастоящее имя — Марина Садкова. Родилась в 1981 году в Смоленске, в семье, где отец-военный ушел, а мать боролась за выживание. Школьные годы прошли под насмешки: нескладная, прыщавая, прозвище "Мухомор". Но природа одарила ее высоким ростом, и в середине 90-х девушка отправилась покорять местное модельное агентство.Фото старшеклассницы вскоре украсили билборды Смоленска, а региональные телеканалы наперебой снимали о ней сюжеты. В 2002 году амбициозная модель решила штурмовать столицу. И здесь сработал не только внешний вид, но и характер: пробивной, напористый, готовый на риск.Москва: слава и пухлые губыСадкова рванула в столицу. Бойкий нрав пересилил скромное начало: она взяла псевдоним Маша Малиновская и ворвалась на "МУЗ-ТВ". Передачи "10 sexy" и "Империя" сделали ее лицом канала. Тусовки стали работой — стоило ей войти, фотографы бросали все.Внешность превратилась в инструмент: с 2004-го начались эксперименты.Именно Малиновская стала одним из первых амбассадором моды на гиалуроновые губы. Правда, в те годы качественной гиалуронки еще не было — использовали гель-биополимер, который не рассасывался.Изменения пошли дальше — скулы, белоснежные зубы, имплантаты, татуаж... Весь арсенал, который могла предоставить индустрия красоты начала 2000-х. Малиновская превратилась в эталон избыточного преображения.Спустя годы она призналась: "Мне было 20 лет, я была дитем. Я лет до 35 была такой д**ой, что мне самой страшно от того, что я творила". Последняя процедура оказалась особенно неудачной — верхняя губа сильно деформировалась, породив слухи о врожденной "заячьей губе".Путь с ЖириновскимМаша Малиновская шагнула в политику через знакомство с Владимиром Жириновским на съемках реалити-шоу "Империя" в 2005 году. Лидер ЛДПР разглядел в телеведущей харизму и предложил ей место в партии. В том же 2005-м она вошла в список ЛДПР на выборах в Белгородскую областную думу и стала депутатом, заняв вторую строчку после Жириновского. Ее мандат длился недолго: в 2008-м Малиновскую исключили из координационного совета регионального отделения при не вполне ясных обстоятельствах. Сама она позже скажет в интервью: "О господи, как его не хватает всем нам сегодня", вспоминая Жириновского с теплотой.Политическая карьера ограничилась не только думой. В 2006-м она мелькнула на дне рождения с Жириновским — СМИ тогда зафиксировали их поцелуй, а партия оплатила праздник, подарив ей "депутатский мандат с бриллиантами", как отметил Алексей Митрофанов. Ее связь с ЛДПР дала больше светских заголовков, чем законотворческих успехов.Личная жизньПуть Малиновской к семейному счастью оказался извилистым. Первый брак случился почти сразу после переезда в Москву, и, по ее собственному признанию, был практически фиктивным. Закончился он печально — без жилья, работы и средств к существованию. Маша вынуждена была жить у подруг и знакомых.Летом 2007 года СМИ облетела новость о предстоящей свадьбе телеведущей с владельцем компании по продаже недвижимости Евгением Морозовым. Жених даже сделал царский подарок — новенький Mercedes SLK. Однако уже в октябре свадьбу внезапно отменили.В июне 2009 года Малиновская все-таки надела фату. Избранником стал 33-летний Денис Давитиашвили — сын заместителя главы Администрации Архангельской области, генеральный директор ООО "Арстон" и однопартиец по ЛДПР. Они познакомились за два года до этого в Куршевеле, и на этот раз предсвадебным подарком стал роскошный Porsche Cayenne.Брак продержался всего несколько месяцев. Уже в августе в отношениях начались проблемы, а к февралю 2010 года пара распалась. Маша не скрывала, что одной из причин стало семейное насилие и измены Дениса.После этого в жизни телезвезды появился рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah. Параллельно Малиновская пыталась строить музыкальную карьеру.Вскоре, 11 мая 2011 года, в одной из клиник родного Смоленска Маша родила сына Мирона. Долгое время она не раскрывала имя отца ребенка, но позже стало известно, что им был чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов — женатый мужчина, который финансовой поддержки сыну не оказывал.По последним данным, телеведущая не состоит в отношениях. "Спрашивать о личной жизни бесполезно, можно даже не начинать. Не замужем и не собираюсь".Новая МалиновскаяПосле рождения сына о телеведущей почти ничего не было слышно. Медиа-ландшафт изменился, на смену пухлогубым блондинкам пришли другие героини. Но в последнее время Малиновская вернулась — работает на РЕН ТВ, активно ведет соцсети, где делится взглядами на происходящее в стране и мире.Она живет в Москве с мамой и сыном. Открыто поддерживает спецоперацию, занимается волонтерством и резко осуждает звезд, покинувших Россию — "Это предательство Родины". За волонтерство в Донбассе в 2023-м Украина внесла ее в санкционный список.В начале 2025 года ее имя снова попало в заголовки — Telegram-канал Mash сообщил, что Малиновская якобы разыскивается приставами из-за долгов по коммуналке. Сама звезда категорически опровергла эту информацию.Маша Малиновская сегодня — это уже не безумная тусовщица нулевых, а зрелая женщина, которая прошла через зависимости, разочарования и нашла в себе силы измениться. Клубы сменились эфирами, операции — сожалением, а слава — спокойной тихой жизнью.
смоленск
москва
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16913/10/169131048_0:0:2593:1944_1920x0_80_0_0_cf497d8a499bbd2799002c5fe67abb6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, москва, архангельская область, владимир жириновский, маша малиновская, алексей митрофанов, лдпр, белгородская областная дума, mercedes
Шоубиз, Смоленск, Москва, Архангельская область, Владимир Жириновский, Маша Малиновская, Алексей Митрофанов, ЛДПР, Белгородская областная Дума, Mercedes
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ее внешность обсуждала вся страна, а мужчины боялись жениться. Пластика, депутатское кресло, роман с криминальным авторитетом и громкие скандалы. Как бывшая королева гламура Маша Малиновская превратилась из скандальной тусовщицы в патриота и мать-одиночку, и почему теперь жалеет о своих изменениях во внешности?
Блеск и нищета ночных клубов
Начало 2000-х — особая эпоха в российском шоу-бизнесе. Блестки, пухлые губы, платиновый блонд, замысловатые коктейли и свет клубных софитов. Именно в этом мире засверкала звезда Маши Малиновской.
Кто такие тусовщицы нулевых? Не светские львицы с состоянием и мужьями за спиной, а особая каста — модные дерзкие "гулены и оторвы", стиль которых отчаянно копировали в провинции. Сияющий блонд, смелые наряды и длинный френч стали визитной карточкой целого поколения.
Малиновская была их королевой. Буквально стоило ей появиться на мероприятии, как фотографы сбегались словно на мед. Сегодня, спустя годы, она с горькой иронией оценивает то время: "Девушки тогда делали огромные задницы, лисьи глазки. Сейчас девушки никак не выделяются, все одинаковые. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них".
От гадкого утенка к столичному лебедю
Настоящее имя — Марина Садкова. Родилась в 1981 году в Смоленске, в семье, где отец-военный ушел, а мать боролась за выживание. Школьные годы прошли под насмешки: нескладная, прыщавая, прозвище "Мухомор". Но природа одарила ее высоким ростом, и в середине 90-х девушка отправилась покорять местное модельное агентство.
Фото старшеклассницы вскоре украсили билборды Смоленска, а региональные телеканалы наперебой снимали о ней сюжеты. В 2002 году амбициозная модель решила штурмовать столицу. И здесь сработал не только внешний вид, но и характер: пробивной, напористый, готовый на риск.
Москва: слава и пухлые губы
Садкова рванула в столицу. Бойкий нрав пересилил скромное начало: она взяла псевдоним Маша Малиновская и ворвалась на "МУЗ-ТВ". Передачи "10 sexy" и "Империя" сделали ее лицом канала. Тусовки стали работой — стоило ей войти, фотографы бросали все.
Внешность превратилась в инструмент: с 2004-го начались эксперименты.
Именно Малиновская стала одним из первых амбассадором моды на гиалуроновые губы. Правда, в те годы качественной гиалуронки еще не было — использовали гель-биополимер, который не рассасывался.
Изменения пошли дальше — скулы, белоснежные зубы, имплантаты, татуаж... Весь арсенал, который могла предоставить индустрия красоты начала 2000-х. Малиновская превратилась в эталон избыточного преображения.
Спустя годы она призналась: "Мне было 20 лет, я была дитем. Я лет до 35 была такой д**ой, что мне самой страшно от того, что я творила". Последняя процедура оказалась особенно неудачной — верхняя губа сильно деформировалась, породив слухи о врожденной "заячьей губе".
Маша Малиновская шагнула в политику через знакомство с Владимиром Жириновским на съемках реалити-шоу "Империя" в 2005 году. Лидер ЛДПР разглядел в телеведущей харизму и предложил ей место в партии. В том же 2005-м она вошла в список ЛДПР на выборах в Белгородскую областную думу и стала депутатом, заняв вторую строчку после Жириновского.
Ее мандат длился недолго: в 2008-м Малиновскую исключили из координационного совета регионального отделения при не вполне ясных обстоятельствах. Сама она позже скажет в интервью: "О господи, как его не хватает всем нам сегодня", вспоминая Жириновского с теплотой.
Политическая карьера ограничилась не только думой. В 2006-м она мелькнула на дне рождения с Жириновским — СМИ тогда зафиксировали их поцелуй, а партия оплатила праздник, подарив ей "депутатский мандат с бриллиантами", как отметил Алексей Митрофанов. Ее связь с ЛДПР дала больше светских заголовков, чем законотворческих успехов.
Путь Малиновской к семейному счастью оказался извилистым. Первый брак случился почти сразу после переезда в Москву, и, по ее собственному признанию, был практически фиктивным. Закончился он печально — без жилья, работы и средств к существованию. Маша вынуждена была жить у подруг и знакомых.
Летом 2007 года СМИ облетела новость о предстоящей свадьбе телеведущей с владельцем компании по продаже недвижимости Евгением Морозовым. Жених даже сделал царский подарок — новенький Mercedes SLK. Однако уже в октябре свадьбу внезапно отменили.
В июне 2009 года Малиновская все-таки надела фату. Избранником стал 33-летний Денис Давитиашвили — сын заместителя главы Администрации Архангельской области, генеральный директор ООО "Арстон" и однопартиец по ЛДПР. Они познакомились за два года до этого в Куршевеле, и на этот раз предсвадебным подарком стал роскошный Porsche Cayenne.
Брак продержался всего несколько месяцев. Уже в августе в отношениях начались проблемы, а к февралю 2010 года пара распалась. Маша не скрывала, что одной из причин стало семейное насилие и измены Дениса.
После этого в жизни телезвезды появился рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah. Параллельно Малиновская пыталась строить музыкальную карьеру.
Вскоре, 11 мая 2011 года, в одной из клиник родного Смоленска Маша родила сына Мирона. Долгое время она не раскрывала имя отца ребенка, но позже стало известно, что им был чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов — женатый мужчина, который финансовой поддержки сыну не оказывал.
По последним данным, телеведущая не состоит в отношениях. "Спрашивать о личной жизни бесполезно, можно даже не начинать. Не замужем и не собираюсь".
После рождения сына о телеведущей почти ничего не было слышно. Медиа-ландшафт изменился, на смену пухлогубым блондинкам пришли другие героини. Но в последнее время Малиновская вернулась — работает на РЕН ТВ, активно ведет соцсети, где делится взглядами на происходящее в стране и мире.
Она живет в Москве с мамой и сыном. Открыто поддерживает спецоперацию, занимается волонтерством и резко осуждает звезд, покинувших Россию — "Это предательство Родины". За волонтерство в Донбассе в 2023-м Украина внесла ее в санкционный список.
В начале 2025 года ее имя снова попало в заголовки — Telegram-канал Mash сообщил, что Малиновская якобы разыскивается приставами из-за долгов по коммуналке. Сама звезда категорически опровергла эту информацию.
Маша Малиновская сегодня — это уже не безумная тусовщица нулевых, а зрелая женщина, которая прошла через зависимости, разочарования и нашла в себе силы измениться. Клубы сменились эфирами, операции — сожалением, а слава — спокойной тихой жизнью.