https://ria.ru/20250228/masha-2002314519.html

Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей

Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей - РИА Новости, 28.02.2025

Силикон, политика, одиночество: что стало с самой скандальной тусовщицей

Ее внешность обсуждала вся страна, а мужчины боялись жениться. Пластика, депутатское кресло, роман с криминальным авторитетом и громкие скандалы. Как бывшая... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:51:00+03:00

2025-02-28T18:51:00+03:00

2025-02-28T18:51:00+03:00

шоубиз

смоленск

москва

архангельская область

владимир жириновский

маша малиновская

алексей митрофанов

лдпр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ее внешность обсуждала вся страна, а мужчины боялись жениться. Пластика, депутатское кресло, роман с криминальным авторитетом и громкие скандалы. Как бывшая королева гламура Маша Малиновская превратилась из скандальной тусовщицы в патриота и мать-одиночку, и почему теперь жалеет о своих изменениях во внешности?Блеск и нищета ночных клубовНачало 2000-х — особая эпоха в российском шоу-бизнесе. Блестки, пухлые губы, платиновый блонд, замысловатые коктейли и свет клубных софитов. Именно в этом мире засверкала звезда Маши Малиновской.Кто такие тусовщицы нулевых? Не светские львицы с состоянием и мужьями за спиной, а особая каста — модные дерзкие "гулены и оторвы", стиль которых отчаянно копировали в провинции. Сияющий блонд, смелые наряды и длинный френч стали визитной карточкой целого поколения.Малиновская была их королевой. Буквально стоило ей появиться на мероприятии, как фотографы сбегались словно на мед. Сегодня, спустя годы, она с горькой иронией оценивает то время: "Девушки тогда делали огромные задницы, лисьи глазки. Сейчас девушки никак не выделяются, все одинаковые. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них".От гадкого утенка к столичному лебедюНастоящее имя — Марина Садкова. Родилась в 1981 году в Смоленске, в семье, где отец-военный ушел, а мать боролась за выживание. Школьные годы прошли под насмешки: нескладная, прыщавая, прозвище "Мухомор". Но природа одарила ее высоким ростом, и в середине 90-х девушка отправилась покорять местное модельное агентство.Фото старшеклассницы вскоре украсили билборды Смоленска, а региональные телеканалы наперебой снимали о ней сюжеты. В 2002 году амбициозная модель решила штурмовать столицу. И здесь сработал не только внешний вид, но и характер: пробивной, напористый, готовый на риск.Москва: слава и пухлые губыСадкова рванула в столицу. Бойкий нрав пересилил скромное начало: она взяла псевдоним Маша Малиновская и ворвалась на "МУЗ-ТВ". Передачи "10 sexy" и "Империя" сделали ее лицом канала. Тусовки стали работой — стоило ей войти, фотографы бросали все.Внешность превратилась в инструмент: с 2004-го начались эксперименты.Именно Малиновская стала одним из первых амбассадором моды на гиалуроновые губы. Правда, в те годы качественной гиалуронки еще не было — использовали гель-биополимер, который не рассасывался.Изменения пошли дальше — скулы, белоснежные зубы, имплантаты, татуаж... Весь арсенал, который могла предоставить индустрия красоты начала 2000-х. Малиновская превратилась в эталон избыточного преображения.Спустя годы она призналась: "Мне было 20 лет, я была дитем. Я лет до 35 была такой д**ой, что мне самой страшно от того, что я творила". Последняя процедура оказалась особенно неудачной — верхняя губа сильно деформировалась, породив слухи о врожденной "заячьей губе".Путь с ЖириновскимМаша Малиновская шагнула в политику через знакомство с Владимиром Жириновским на съемках реалити-шоу "Империя" в 2005 году. Лидер ЛДПР разглядел в телеведущей харизму и предложил ей место в партии. В том же 2005-м она вошла в список ЛДПР на выборах в Белгородскую областную думу и стала депутатом, заняв вторую строчку после Жириновского. Ее мандат длился недолго: в 2008-м Малиновскую исключили из координационного совета регионального отделения при не вполне ясных обстоятельствах. Сама она позже скажет в интервью: "О господи, как его не хватает всем нам сегодня", вспоминая Жириновского с теплотой.Политическая карьера ограничилась не только думой. В 2006-м она мелькнула на дне рождения с Жириновским — СМИ тогда зафиксировали их поцелуй, а партия оплатила праздник, подарив ей "депутатский мандат с бриллиантами", как отметил Алексей Митрофанов. Ее связь с ЛДПР дала больше светских заголовков, чем законотворческих успехов.Личная жизньПуть Малиновской к семейному счастью оказался извилистым. Первый брак случился почти сразу после переезда в Москву, и, по ее собственному признанию, был практически фиктивным. Закончился он печально — без жилья, работы и средств к существованию. Маша вынуждена была жить у подруг и знакомых.Летом 2007 года СМИ облетела новость о предстоящей свадьбе телеведущей с владельцем компании по продаже недвижимости Евгением Морозовым. Жених даже сделал царский подарок — новенький Mercedes SLK. Однако уже в октябре свадьбу внезапно отменили.В июне 2009 года Малиновская все-таки надела фату. Избранником стал 33-летний Денис Давитиашвили — сын заместителя главы Администрации Архангельской области, генеральный директор ООО "Арстон" и однопартиец по ЛДПР. Они познакомились за два года до этого в Куршевеле, и на этот раз предсвадебным подарком стал роскошный Porsche Cayenne.Брак продержался всего несколько месяцев. Уже в августе в отношениях начались проблемы, а к февралю 2010 года пара распалась. Маша не скрывала, что одной из причин стало семейное насилие и измены Дениса.После этого в жизни телезвезды появился рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah. Параллельно Малиновская пыталась строить музыкальную карьеру.Вскоре, 11 мая 2011 года, в одной из клиник родного Смоленска Маша родила сына Мирона. Долгое время она не раскрывала имя отца ребенка, но позже стало известно, что им был чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов — женатый мужчина, который финансовой поддержки сыну не оказывал.По последним данным, телеведущая не состоит в отношениях. "Спрашивать о личной жизни бесполезно, можно даже не начинать. Не замужем и не собираюсь".Новая МалиновскаяПосле рождения сына о телеведущей почти ничего не было слышно. Медиа-ландшафт изменился, на смену пухлогубым блондинкам пришли другие героини. Но в последнее время Малиновская вернулась — работает на РЕН ТВ, активно ведет соцсети, где делится взглядами на происходящее в стране и мире.Она живет в Москве с мамой и сыном. Открыто поддерживает спецоперацию, занимается волонтерством и резко осуждает звезд, покинувших Россию — "Это предательство Родины". За волонтерство в Донбассе в 2023-м Украина внесла ее в санкционный список.В начале 2025 года ее имя снова попало в заголовки — Telegram-канал Mash сообщил, что Малиновская якобы разыскивается приставами из-за долгов по коммуналке. Сама звезда категорически опровергла эту информацию.Маша Малиновская сегодня — это уже не безумная тусовщица нулевых, а зрелая женщина, которая прошла через зависимости, разочарования и нашла в себе силы измениться. Клубы сменились эфирами, операции — сожалением, а слава — спокойной тихой жизнью.

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