В Крыму призвали Украину не тешить себя возможностью возврата территорий
Депутат Крыма Цеков призвал Киев не тешить себя возможностью возврата территорий
Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Украине не стоит тешить себя возможностью возврата территорий, которые воссоединились с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий может быть возвращено, если это возможно," Украине.
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"Уверен, что президент Трамп прекрасно понимает, что никакая часть территорий, которые воссоединились с Россией, никогда не будут возвращены в состав Украины. Поэтому Украине не стоит тешить себя возможностью возврата утраченных территорий", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу.
По его словам, Россия не намерена отдавать или разменивать свои территории.
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"Россия не торгует своими территориями", - подчеркнул Цеков.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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