https://ria.ru/20250228/krym-2002242376.html

В Крыму призвали Украину не тешить себя возможностью возврата территорий

В Крыму призвали Украину не тешить себя возможностью возврата территорий - РИА Новости, 28.02.2025

В Крыму призвали Украину не тешить себя возможностью возврата территорий

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Украине не стоит тешить себя возможностью возврата территорий, которые воссоединились с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:44:00+03:00

2025-02-28T15:44:00+03:00

2025-02-28T15:45:00+03:00

россия

украина

сша

сергей цеков

дональд трамп

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оон

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Украине не стоит тешить себя возможностью возврата территорий, которые воссоединились с Россией. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий может быть возвращено, если это возможно," Украине. "Уверен, что президент Трамп прекрасно понимает, что никакая часть территорий, которые воссоединились с Россией, никогда не будут возвращены в состав Украины. Поэтому Украине не стоит тешить себя возможностью возврата утраченных территорий", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу. По его словам, Россия не намерена отдавать или разменивать свои территории. "Россия не торгует своими территориями", - подчеркнул Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999279661.html

россия

украина

сша

республика крым

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россия, украина, сша, сергей цеков, дональд трамп, владимир путин, оон, республика крым