https://ria.ru/20250228/krym-2002152783.html

В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями

В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями - РИА Новости, 28.02.2025

В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал организаторов подготовки покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:13:00+03:00

2025-02-28T11:13:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

украина

сергей цеков

попытка покушения на митрополита тихона

безопасность

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал организаторов подготовки покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) предателями православной веры. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Киевский режим предал свою историю, предков и русский народ, а для предателей любые методы допустимы. Организаторы покушения на митрополита Тихона – это, прежде всего, предатели веры православной", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Украина как независимое государство строилось на идеологии предательства. "Предатели больше всех ненавидят тех, кого они предают, поэтому неудивительно, что украинские спецслужбы пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку внутри России", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20250228/tikhon-2002151011.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html

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украина, сергей цеков, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность