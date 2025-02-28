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Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах - РИА Новости, 28.02.2025
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15:17 28.02.2025 (обновлено: 19:02 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/gretsiya-2002236092.html
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах - РИА Новости, 28.02.2025
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах
Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Афинах во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:17:00+03:00
2025-02-28T19:02:00+03:00
в мире
греция
афины
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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Афинах во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек, передает корреспондент РИА Новости. Непонятно, что послужило причиной для применения спецсредств, однако этому предшествовали подрывы светошумовых гранат. С появлением облака газа люди начали убегать, многие с трудом дышали. Часть протестующих, однако, осталась на месте, некоторые из них бросали в сторону полицейских разные предметы. Как минимум один человек пострадал. Судя по внешнему виду, это фотожурналист. У него забинтована голова, на лице видны следы крови. Ранее телеканал Open сообщал, что несколько человек в капюшонах пытались устроить беспорядки на площади Синтагма перед парламентом, но их прогнали сами митингующие. По сообщениям СМИ, полиция арестовала в районе Экзархия двух анархистов, у них изъяты 17 бутылок с коктейлем Молотова. В акции с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии участвуют люди всех возрастов, очень много молодежи — среди погибших были студенты, и студенческие ассоциации активно участвуют в протестах. Организаторы и некоторые политики потребовали, чтобы на митингах не было партийной символики. Митинги проходят по всей стране. Организаторы сообщали, что акции пройдут в 223 городах Греции и в 82 городах за рубежом. К месту проведения стянуты значительные силы полиции, полицейские автобусы перегородили проезд к резиденции премьер-министра и президентскому дворцу. В годовщину трагедии в Греции проходит и общенациональная забастовка. По просьбе родственников жертв часть общественного транспорта не будет участвовать в забастовке, чтобы все желающие могли добраться до мест проведения митингов. Работают метро и трамваи. В 2023 году в местечке Темпи столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины — Салоники и грузовой поезд. В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на занятия студенты, 81 человек получил серьезные и 99 — легкие травмы. Значительное число пассажиров испытали шок и/или психологическую травму. В Греции растет недовольство действиями правительства при расследовании смертельной катастрофы. Родственники жертв считают, что кабмин скрывает факты и виновных. Общественность требует ответов на вопросы о причинах трагедии, хочет узнать правду, наказать виновных и принять меры, чтобы сделать транспорт безопасным. Эксперты государственной организации по расследованию авиапроисшествий, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности. В отчете подтверждается, что от пяти до семи человек погибли от начавшегося огня, при этом "возможно присутствие неизвестного горючего вещества" на месте происшествия, но это требует дальнейшего изучения. Родственники жертв заявляли, что грузовой поезд нелегально перевозил легковоспламеняющиеся вещества, но железнодорожная компания Hellenic Train отрицает это, заявляя, что в сгоревших вагонах были листы железа. Эксперты также отметили, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что в этом докладе ничего не говорится о сокрытии властями фактов, как утверждают оппозиционные партии.
https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001054024.html
https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Применение слезоточивого газа полицией в Афинах
Полиция взрывает светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ на митинге в Афинах, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, греция, афины
В мире, Греция, Афины
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах

Полиция применила слезоточивый газ на многотысячном митинге в Афинах

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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Афинах во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Непонятно, что послужило причиной для применения спецсредств, однако этому предшествовали подрывы светошумовых гранат. С появлением облака газа люди начали убегать, многие с трудом дышали. Часть протестующих, однако, осталась на месте, некоторые из них бросали в сторону полицейских разные предметы.
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Как минимум один человек пострадал. Судя по внешнему виду, это фотожурналист. У него забинтована голова, на лице видны следы крови.
Ранее телеканал Open сообщал, что несколько человек в капюшонах пытались устроить беспорядки на площади Синтагма перед парламентом, но их прогнали сами митингующие.
По сообщениям СМИ, полиция арестовала в районе Экзархия двух анархистов, у них изъяты 17 бутылок с коктейлем Молотова.
В акции с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии участвуют люди всех возрастов, очень много молодежи — среди погибших были студенты, и студенческие ассоциации активно участвуют в протестах. Организаторы и некоторые политики потребовали, чтобы на митингах не было партийной символики.
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Митинги проходят по всей стране. Организаторы сообщали, что акции пройдут в 223 городах Греции и в 82 городах за рубежом.
К месту проведения стянуты значительные силы полиции, полицейские автобусы перегородили проезд к резиденции премьер-министра и президентскому дворцу.
В годовщину трагедии в Греции проходит и общенациональная забастовка. По просьбе родственников жертв часть общественного транспорта не будет участвовать в забастовке, чтобы все желающие могли добраться до мест проведения митингов. Работают метро и трамваи.
В 2023 году в местечке Темпи столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины — Салоники и грузовой поезд. В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на занятия студенты, 81 человек получил серьезные и 99 — легкие травмы. Значительное число пассажиров испытали шок и/или психологическую травму.
В Греции растет недовольство действиями правительства при расследовании смертельной катастрофы. Родственники жертв считают, что кабмин скрывает факты и виновных. Общественность требует ответов на вопросы о причинах трагедии, хочет узнать правду, наказать виновных и принять меры, чтобы сделать транспорт безопасным.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах
2 июня 2023, 22:28
Эксперты государственной организации по расследованию авиапроисшествий, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности. В отчете подтверждается, что от пяти до семи человек погибли от начавшегося огня, при этом "возможно присутствие неизвестного горючего вещества" на месте происшествия, но это требует дальнейшего изучения.
Родственники жертв заявляли, что грузовой поезд нелегально перевозил легковоспламеняющиеся вещества, но железнодорожная компания Hellenic Train отрицает это, заявляя, что в сгоревших вагонах были листы железа.
Эксперты также отметили, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути.
Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что в этом докладе ничего не говорится о сокрытии властями фактов, как утверждают оппозиционные партии.
Столкновение поездов в Греции
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10
© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10
© AP Photo / George Kidonas/InTime News

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10
© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10
© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10
© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10
© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2024 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10
 
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