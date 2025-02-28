https://ria.ru/20250228/gretsiya-2002236092.html

Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах

Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах - РИА Новости, 28.02.2025

Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Афинах

Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Афинах во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:17:00+03:00

2025-02-28T15:17:00+03:00

2025-02-28T19:02:00+03:00

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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Афинах во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек, передает корреспондент РИА Новости. Непонятно, что послужило причиной для применения спецсредств, однако этому предшествовали подрывы светошумовых гранат. С появлением облака газа люди начали убегать, многие с трудом дышали. Часть протестующих, однако, осталась на месте, некоторые из них бросали в сторону полицейских разные предметы. Как минимум один человек пострадал. Судя по внешнему виду, это фотожурналист. У него забинтована голова, на лице видны следы крови. Ранее телеканал Open сообщал, что несколько человек в капюшонах пытались устроить беспорядки на площади Синтагма перед парламентом, но их прогнали сами митингующие. По сообщениям СМИ, полиция арестовала в районе Экзархия двух анархистов, у них изъяты 17 бутылок с коктейлем Молотова. В акции с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии участвуют люди всех возрастов, очень много молодежи — среди погибших были студенты, и студенческие ассоциации активно участвуют в протестах. Организаторы и некоторые политики потребовали, чтобы на митингах не было партийной символики. Митинги проходят по всей стране. Организаторы сообщали, что акции пройдут в 223 городах Греции и в 82 городах за рубежом. К месту проведения стянуты значительные силы полиции, полицейские автобусы перегородили проезд к резиденции премьер-министра и президентскому дворцу. В годовщину трагедии в Греции проходит и общенациональная забастовка. По просьбе родственников жертв часть общественного транспорта не будет участвовать в забастовке, чтобы все желающие могли добраться до мест проведения митингов. Работают метро и трамваи. В 2023 году в местечке Темпи столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины — Салоники и грузовой поезд. В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на занятия студенты, 81 человек получил серьезные и 99 — легкие травмы. Значительное число пассажиров испытали шок и/или психологическую травму. В Греции растет недовольство действиями правительства при расследовании смертельной катастрофы. Родственники жертв считают, что кабмин скрывает факты и виновных. Общественность требует ответов на вопросы о причинах трагедии, хочет узнать правду, наказать виновных и принять меры, чтобы сделать транспорт безопасным. Эксперты государственной организации по расследованию авиапроисшествий, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности. В отчете подтверждается, что от пяти до семи человек погибли от начавшегося огня, при этом "возможно присутствие неизвестного горючего вещества" на месте происшествия, но это требует дальнейшего изучения. Родственники жертв заявляли, что грузовой поезд нелегально перевозил легковоспламеняющиеся вещества, но железнодорожная компания Hellenic Train отрицает это, заявляя, что в сгоревших вагонах были листы железа. Эксперты также отметили, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что в этом докладе ничего не говорится о сокрытии властями фактов, как утверждают оппозиционные партии.

https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001054024.html

https://ria.ru/20230602/zheleznodorozhnye-1875883578.html

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Применение слезоточивого газа полицией в Афинах Полиция взрывает светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ на митинге в Афинах, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-28T15:17 true PT0M12S

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в мире, греция, афины