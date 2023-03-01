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Столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 01.03.2023
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13:55 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/poezd-1855087471.html
Столкновение поездов в Греции
Столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 01.03.2023
Столкновение поездов в Греции
В Греции произошло столкновение двух поездов, погибли десятки людей. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:55
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фото
греция
афины
салоники
кириакос мицотакис
происшествия
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В Греции произошло столкновение двух поездов, погибли десятки людей. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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салоники
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Фото, Греция, Афины, Салоники, Кириакос Мицотакис, Происшествия

Столкновение поездов в Греции

Читать ria.ru в
В Греции произошло столкновение двух поездов, погибли десятки людей. Последствия трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10
© AP Photo / George Kidonas/InTime News

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10
 
ФотоГрецияАфиныСалоникиКириакос МицотакисПроисшествия
 
 
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