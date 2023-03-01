Столкновение поездов в Греции

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.
Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.
Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.
В пассажирском поезде находились около 350 человек.
В пассажирском поезде находились около 350 человек.
По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.
По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.
В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.
В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.
Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.
Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.
На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.
На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.
Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.
Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.