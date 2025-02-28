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Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
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06:27 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/gosdep-2002099555.html
Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ
Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:27:00+03:00
2025-02-28T06:27:00+03:00
в мире
сша
америка
лион
дональд трамп
вивек рамасвами
марко рубио
государственный департамент сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает издание, администрация Трампа намерена сосредоточить работу департамента на таких областях, как заключение транзакционных правительственных соглашений, обеспечение безопасности США и поощрение иностранных инвестиций в Америку. "Эти изменения означают историческую реструктуризацию знаменитого департамента, чья деятельность и сфера охвата за десятилетия расширились и включала усилия по укреплению американского влияния за рубежом, начиная от помощи в защите от хакеров и заканчивая защитой интересов людей с ограниченными возможностями", - пишет Politico. Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен сократить значительное их число, сообщил изданию источник. Издание также ссылается на список потенциальных консульств, которые могут быть сокращены. Речь идет о Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции, Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии, итальянской Флоренции, Понта-Делгаде в Португалия, и Белу-Оризонти в Бразилии. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250228/sokraschenie-2002092835.html
https://ria.ru/20250226/usaid-2001798443.html
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в мире, сша, америка, лион, дональд трамп, вивек рамасвами, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Америка, Лион, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Марко Рубио, Государственный департамент США
Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ

Politico: Госдепартаменту США грозят радикальные сокращения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает издание, администрация Трампа намерена сосредоточить работу департамента на таких областях, как заключение транзакционных правительственных соглашений, обеспечение безопасности США и поощрение иностранных инвестиций в Америку.
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"Эти изменения означают историческую реструктуризацию знаменитого департамента, чья деятельность и сфера охвата за десятилетия расширились и включала усилия по укреплению американского влияния за рубежом, начиная от помощи в защите от хакеров и заканчивая защитой интересов людей с ограниченными возможностями", - пишет Politico.
Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен сократить значительное их число, сообщил изданию источник.
Издание также ссылается на список потенциальных консульств, которые могут быть сокращены. Речь идет о Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции, Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии, итальянской Флоренции, Понта-Делгаде в Португалия, и Белу-Оризонти в Бразилии.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреСШААмерикаЛионДональд ТрампВивек РамасвамиМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
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