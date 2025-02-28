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Лучшие фото месяца, февраль-2025 - РИА Новости, 28.02.2025
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10:22 28.02.2025 (обновлено: 18:28 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/foto-2002025611.html
Лучшие фото месяца, февраль-2025
Лучшие фото месяца, февраль-2025 - РИА Новости, 28.02.2025
Лучшие фото месяца, февраль-2025
Предлагаем вниманию пользователей подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2025
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фото
россия
москва
владимир путин
анатолий собчак
ирина винер
санкт-петербург
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Предлагаем вниманию пользователей подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
москва
санкт-петербург
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фото, фото, россия, москва, владимир путин, анатолий собчак, ирина винер, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день защитника отечества
Фото, Россия, Москва, Владимир Путин, Анатолий Собчак, Ирина Винер, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День защитника Отечества

Лучшие фото месяца, февраль-2025

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Предлагаем вниманию пользователей подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМедицинский вертолет "Ансат" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Медицинский вертолет Ансат на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Медицинский вертолет "Ансат" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 30
© РИА Новости / Михаил Синицын | Перейти в медиабанк

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

© РИА Новости / Михаил Синицын
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2 из 30
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 30
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В комплексе Альбасатин в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры представителей России и США.

Встреча представителей РФ и США по Украине

В комплексе Альбасатин в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры представителей России и США.

© РИА Новости / МИД РФ
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4 из 30
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска.

Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска

Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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5 из 30
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 30
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Российский истребитель Су-57 на XV Международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка.

Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка

Российский истребитель Су-57 на XV Международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка.

© РИА Новости / Нина Падалко
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7 из 30
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке.

Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке

Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 30
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военнослужащий отряда "Ахмат" в Курской области.

Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в Курской области

Военнослужащий отряда "Ахмат" в Курской области.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 30
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

В поселке Крутая Горка в Омской области состоялся первый этап Кубка России по ездовому спорту.

Собаки в упряжке участвуют в соревнованиях первого этапа Кубка России по ездовому спорту, который проходит в поселке Крутая горка Омской области

В поселке Крутая Горка в Омской области состоялся первый этап Кубка России по ездовому спорту.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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10 из 30
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший впервые за последние 30 лет рейс из Москвы в абхазскую столицу.

Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший тестовый рейс

Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший впервые за последние 30 лет рейс из Москвы в абхазскую столицу.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 30
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области.
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области
Работа РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 30
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Сотрудник показывает самке шимпанзе по кличке Анфиса снимок на мониторе фотокамеры в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Сотрудник показывает самке шимпанзе по кличке Анфиса снимок на мониторе фотокамеры в вольере в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске

Сотрудник показывает самке шимпанзе по кличке Анфиса снимок на мониторе фотокамеры в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 30
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Торжественная встреча и чествование молодых офицеров воинских частей, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений московского региона в Общественной палате России в Москве.

Торжественная встреча и чествование молодых офицеров воинских частей, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений московского региона Традициям героев Отечества верны в Общественной палате РФ в Москве

Торжественная встреча и чествование молодых офицеров воинских частей, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений московского региона в Общественной палате России в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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14 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Росагролизинг" на агропромышленном форуме "Казань Агро" в Татарстане.

Стенд компании Росагролизинг на агропромышленном форуме Казань Агро в Республике Татарстан

Стенд компании "Росагролизинг" на агропромышленном форуме "Казань Агро" в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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15 из 30
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Автомобиль "Почты России" едет с почтовым грузом для жителей самого южного села Красноярского края в горах Араданского хребта.

Автомобиль Почты России с почтовым грузом для жителей самого южного села Красноярского края Верхнеусинского едет по мосту через реку Ус в горах Араданского хребта системы Западный Саян в Ермаковском районе

Автомобиль "Почты России" едет с почтовым грузом для жителей самого южного села Красноярского края в горах Араданского хребта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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16 из 30
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Выступление артистов перед "Матчем всех звезд" Единой лиги ВТБ между командами "Хозяев" и "Гостей" в Москве.

Выступление артистов перед матчем всех Звезд 2025 Единой Лиги ВТБ между командами Хозяев и Гостей в Москве

Выступление артистов перед "Матчем всех звезд" Единой лиги ВТБ между командами "Хозяев" и "Гостей" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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17 из 30
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСветлана Аплачкина на XXXIV международных соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима".
Светлана Аплачкина на XXXIV международных соревнованиях по легкой атлетике Русская зима
Светлана Аплачкина на XXXIV международных соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима".
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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18 из 30
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Екатерина Жигульская в роли Теи в детском мюзикле "Вселенная Руми" режиссера Вадима Пинского в театре "Модерн" в Москве.

Актриса Екатерина Жигульская в роли Теи в детском мюзикле Вселенная Руми режиссера Вадима Пинского по одноименной книге Алексея Шошева в театре Модерн в Москве

Актриса Екатерина Жигульская в роли Теи в детском мюзикле "Вселенная Руми" режиссера Вадима Пинского в театре "Модерн" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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19 из 30
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве.

Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве

Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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20 из 30
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАквариум с медузами в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум".
Аквариум с медузами в Центре океанографии и морской биологии Москвариум
Аквариум с медузами в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум".
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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21 из 30
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Призер Олимпийских игр Евгения Медведева на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

Призер Олимпийских игр Евгения Медведева выступает на фестивале Влюблённые в фигурное катание в Москве

Призер Олимпийских игр Евгения Медведева на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-2025 — Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.

Фестиваль по строительству снежных хижин Иглу 2025 – Город Эскимосов на льду Новосибирского водохранилища в Новосибирске

Фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-2025 — Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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23 из 30
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Зимний семестровый модный показ "Молоток для Маргариты" студентов Московского художественного промышленного института по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в Театре на Цветном в Москве.

Зимний семестровый модный показ Молоток для Маргариты студентов Московского художественного промышленного института по мотивам романа Мастер и Маргарита М.А. Булгакова в Театре на Цветном в Москве

Зимний семестровый модный показ "Молоток для Маргариты" студентов Московского художественного промышленного института по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в Театре на Цветном в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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24 из 30
© РИА Новости / Анна Ким | Перейти в медиабанк

Китайское судно "Ань Янь 2", севшее на мель у берегов Сахалина из-за сильного шторма.

Китайское судно Ань Янь 2, севшее на мель у берегов Сахалина из-за сильного шторма

Китайское судно "Ань Янь 2", севшее на мель у берегов Сахалина из-за сильного шторма.

© РИА Новости / Анна Ким
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25 из 30
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади.

Масленица в рамках проекта Зима в Москве на Манежной площади в Москве

Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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26 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонцерт в честь Дня защитника Отечества в МВЦ "Казань Экспо".
Концерт в честь Дня защитника Отечества в МВЦ Казань Экспо
Концерт в честь Дня защитника Отечества в МВЦ "Казань Экспо".
© РИА Новости / Максим Богодвид
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27 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры в автобусе в Новосибирске.
Пассажиры в автобусе в Новосибирске
Пассажиры в автобусе в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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28 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд — 2024/2025" между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Новосибирске.

Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ Матч Звезд - 2024/2025 между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Новосибирске

Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд — 2024/2025" между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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29 из 30
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗакат в Абу-Даби.
Закат в Абу-Даби
Закат в Абу-Даби.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоРоссияМоскваВладимир ПутинАнатолий СобчакИрина ВинерСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День защитника Отечества
 
 
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