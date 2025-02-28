Лучшие фото месяца, февраль-2025
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.
В комплексе Альбасатин в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры представителей России и США.
В комплексе Альбасатин в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры представителей России и США.
Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска.
Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска.
Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Российский истребитель Су-57 на XV Международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка.
Российский истребитель Су-57 на XV Международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка.
Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке.
Военнослужащий отряда "Ахмат" в Курской области.
Военнослужащий отряда "Ахмат" в Курской области.
В поселке Крутая Горка в Омской области состоялся первый этап Кубка России по ездовому спорту.
В поселке Крутая Горка в Омской области состоялся первый этап Кубка России по ездовому спорту.
Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший впервые за последние 30 лет рейс из Москвы в абхазскую столицу.
Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший впервые за последние 30 лет рейс из Москвы в абхазскую столицу.
Сотрудник показывает самке шимпанзе по кличке Анфиса снимок на мониторе фотокамеры в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Сотрудник показывает самке шимпанзе по кличке Анфиса снимок на мониторе фотокамеры в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Торжественная встреча и чествование молодых офицеров воинских частей, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений московского региона в Общественной палате России в Москве.
Торжественная встреча и чествование молодых офицеров воинских частей, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений московского региона в Общественной палате России в Москве.
Стенд компании "Росагролизинг" на агропромышленном форуме "Казань Агро" в Татарстане.
Стенд компании "Росагролизинг" на агропромышленном форуме "Казань Агро" в Татарстане.
Автомобиль "Почты России" едет с почтовым грузом для жителей самого южного села Красноярского края в горах Араданского хребта.
Автомобиль "Почты России" едет с почтовым грузом для жителей самого южного села Красноярского края в горах Араданского хребта.
Выступление артистов перед "Матчем всех звезд" Единой лиги ВТБ между командами "Хозяев" и "Гостей" в Москве.
Выступление артистов перед "Матчем всех звезд" Единой лиги ВТБ между командами "Хозяев" и "Гостей" в Москве.
Актриса Екатерина Жигульская в роли Теи в детском мюзикле "Вселенная Руми" режиссера Вадима Пинского в театре "Модерн" в Москве.
Актриса Екатерина Жигульская в роли Теи в детском мюзикле "Вселенная Руми" режиссера Вадима Пинского в театре "Модерн" в Москве.
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве.
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве.
Призер Олимпийских игр Евгения Медведева на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Призер Олимпийских игр Евгения Медведева на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-2025 — Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-2025 — Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Зимний семестровый модный показ "Молоток для Маргариты" студентов Московского художественного промышленного института по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в Театре на Цветном в Москве.
Зимний семестровый модный показ "Молоток для Маргариты" студентов Московского художественного промышленного института по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в Театре на Цветном в Москве.
Китайское судно "Ань Янь 2", севшее на мель у берегов Сахалина из-за сильного шторма.
Китайское судно "Ань Янь 2", севшее на мель у берегов Сахалина из-за сильного шторма.
Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади.
Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади.
Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд — 2024/2025" между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Новосибирске.
Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд — 2024/2025" между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Новосибирске.