https://ria.ru/20250228/dtp-2002290785.html

После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело

После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2025

После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело

Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:03:00+03:00

2025-02-28T18:03:00+03:00

2025-02-28T18:38:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. Ранее региональный главк МВД сообщал об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. "По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении. Ранее ГСУСК информировало о проведении доследственной проверки после ДТП, при котором автобус, по предварительным данным, наехал на остановку на Варшавской улице.

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), дтп