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После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2025
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18:03 28.02.2025 (обновлено: 18:38 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/dtp-2002290785.html
После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело
После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело - РИА Новости, 28.02.2025
После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:03:00+03:00
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происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. Ранее региональный главк МВД сообщал об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. "По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении. Ранее ГСУСК информировало о проведении доследственной проверки после ДТП, при котором автобус, по предварительным данным, наехал на остановку на Варшавской улице.
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россия
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ДТП с автобусом в Петербурге
Появилось видео сегодняшнего ДТП с автобусом в Петербурге.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
После ДТП с автобусом в Петербурге завели второе уголовное дело

СК завел второе дело после ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге. 28 февраля 2025
ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге. 28 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ.
Ранее региональный главк МВД сообщал об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
"По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.
Ранее ГСУСК информировало о проведении доследственной проверки после ДТП, при котором автобус, по предварительным данным, наехал на остановку на Варшавской улице.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)ДТП
 
 
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