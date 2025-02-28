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В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости, 28.02.2025
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16:16 28.02.2025 (обновлено: 19:24 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/dtp-2002249176.html
В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход
В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости, 28.02.2025
В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход
В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с автомобилями и выехал на тротуар, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:16:00+03:00
2025-02-28T19:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с автомобилями и выехал на тротуар, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России."По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", — говорится в заявлении.Общее число пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. Там указали, что ДТП произошло около 15:30 на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.
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ДТП с автобусом в Петербурге
Появилось видео сегодняшнего ДТП с автобусом в Петербурге.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)

В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с автомобилями и выехал на тротуар, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", — говорится в заявлении.
© Фото : соцсетиДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : соцсети
ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
Общее число пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
Там указали, что ДТП произошло около 15:30 на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.
© Фото : соцсетиДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : соцсети
ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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