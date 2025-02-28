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В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход

В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости, 28.02.2025

В Петербурге автобус вылетел на тротуар, погиб пешеход

В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с автомобилями и выехал на тротуар, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:16:00+03:00

2025-02-28T16:16:00+03:00

2025-02-28T19:24:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с автомобилями и выехал на тротуар, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России."По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", — говорится в заявлении.Общее число пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. Там указали, что ДТП произошло около 15:30 на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с автобусом в Петербурге Появилось видео сегодняшнего ДТП с автобусом в Петербурге. 2025-02-28T16:16 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)