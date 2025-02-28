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На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом
На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.02.2025
На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса произошло в пятницу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, число пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:11:00+03:00
2025-02-28T16:11:00+03:00
2025-02-28T16:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. ДТП с участием автобуса произошло в пятницу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, число пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ."Около 15.30 произошло ДТП с участием автобуса. Обстоятельства аварии и пострадавшие устанавливаются", – сказал собеседник агентства.Отмечается, что погибла женщина.По данным ряда региональных СМИ, автобус врезался в остановку.Позже прокуратура Петербурга уточнила, что автобус наехал на остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. Надзорное ведомство организовало проверку по факту аварии "с участием автобуса и автомобилей".
https://ria.ru/20250219/peterburg-2000258105.html
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ДТП с автобусом в Петербурге
Появилось видео сегодняшнего ДТП с автобусом в Петербурге.
2025-02-28T16:11
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PT0M14S
РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с автобусом
В Петербурге автобус врезался в остановку, погибла женщина